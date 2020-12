Sachsen kann Hochburg für Akku-Recycling werden

Dresden

Sachsen könnte in den nächsten Jahren zu einem deutschlandweit führenden Standort für Batterie-Recycling, ökologische Wasserstoff-Erzeugung und den Elektrolyse-Anlagenbau aufsteigen. Das hat „Energy Saxony“-Chef Lukas Rohleder in Dresden eingeschätzt – der Branchenverband vernetzt rund 70 Unternehmen, Institute und Organisationen der sächsischen Energietechnikbranche. „Ich sehe auch gute Chancen, dass hier eine Fabrik für Batterien der nächsten Generation entsteht“, sagte er. Der Energietechnologiesektor könne für viele neue Jobs sorgen.

Lukas Rohleder, Chef von „Energy Saxony". Quelle: Heiko Weckbrodt

Anzeige

Die Voraussetzungen seien gut: „Wir profitieren hier von der hervorragenden Wissenschaftslandschaft in Dresden und ganz Sachsen“, erläuterte Rohleder. Andererseits decke ein wachsendes Netzwerk innovativer Energietechnik-Unternehmen immer mehr Glieder der Wertschöpfungskette vom Lithiumerz über die Energiespeicher-Produktion und den Spezialanlagenbau bis hin zur Rückgewinnung strategischer Materialien ab.

Allerdings müssten Bund und Land mitziehen. „Erstens brauchen wir Leuchttürme, die man im Praxiseinsatz vorzeigen kann: Komplexe Anlagen, die aus erneuerbaren Energiequellen mit großen Elektrolyseuren umweltfreundlichen ,grünen’ Wasserstoff erzeugen und Brennstoffzellen-Fahrzeuge betanken können. Damit kann man Unternehmer überzeugen, in der Lausitz, im mitteldeutschen Revier oder im Raum Dresden zu investieren“, erklärte der Verbands-Chef.

Lesen Sie auch:

„Zweitens brauchen wir in Sachsen mehr erneuerbare Energiequellen, also mehr Windkraft-, Solar- und Biomasse-Anlagen.“ Dies sei einerseits für die ökologische Wasserstoff-Produktion wichtig. Anderseits werden „Dekarbonisierungs-Programme“ für angestammte deutsche Konzerne wie auch für Neuinvestoren wie den US-Unternehmer Elon Musk immer wichtiger: „Standorte, die genug erneuerbare Energiequellen haben und damit eine CO2-arme Produktion absichern können, haben heutzutage klare Standortvorteile“, meint Rohleder. Das habe sich jüngst erst bei der Ansiedlung der „Tesla“-Elektroautofabrik im windkraftstarken Brandenburg gezeigt.

Drittens sollte die Bundesregierung die Komplexanlagen für grünen Wasserstoff von Netzentgelten, Stromsteuer und Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) befreien. „Mit der heutigen Abgabenlast ist eine wirtschaftliche Produktion von grünem Wasserstoff kaum machbar.“

„Technologisch stehen wir schon gut da“

Solche Weichenstellungen könnten einen Wachstumsschub in der sächsischen Energietechnik-Wirtschaft auslösen. „Technologisch stehen wir schon gut da“, betonte der „Energy Saxony“-Geschäftsführer. Beispielhaft verwies er auf die fortschrittlichen Brennstoffzellen-Systeme, aber auch auf die neuartigen Batteriezell-Konzepte, die Fraunhofer Dresden entwickelt, und die für mehr Reichweite und geringe Kosten von Elektroautos sorgen sollen.

Derweil arbeiten in Freiberg Wissenschaftler von der Bergakademie, Fraunhofer und Helmholtz an wegweisenden Methoden, um Wertstoffe aus all den Alt-Akkus, die eine wachsende Elektroauto-Flotte in Deutschland schon bald hinterlassen dürfte, zurückzugewinnen. Das Dresdner Fraunhofer-Keramikinstitut IKTS hat dafür eine neue Forschungs-Außenstelle für Batterie-Recyclingmethoden in Freiberg gegründet. Und die Fraunhofer-Experten in Chemnitz gelten als Spezialisten für den Anlagenbau.

Hinzu komme ein wachsendes Netz aus innovativen Betrieben, betonte Rohleder. Einige davon wie etwa die Nickelhütte Aue, Muldenhütten Freiberg oder Liofit Kamenz haben schon langjährige Erfahrungen mit Batterie-Recycling und widmen sich nun neuen Akku-Sorten. Zudem gewinnt auch die sächsische Wasserstoff-Wirtschaft an Schlagkraft: Der Elektrolyse-Anlagenbauer Sunfire beispielsweise steht nach Einschätzung von „Energy Saxony“ vor einem Wachstumsschub, weil die Nachfrage für ökologisch erzeugten Wasserstoff in der deutschen Stahl- und Zementindustrie und im Schwerlastverkehr, perspektivisch deutlich steigen wird.

„Zudem hat inzwischen das Joint Venture ,ITM Linde Electrolysis’ den Vertrieb seiner Elektrolyse-Module in Dresden konzentriert“, berichtete Rohleder. Punktete Sachsen bisher vor allem mit sehr effizienten, aber teuren Hochtemperatur-Brennstoffzellen des Typs SOFC, vertreibt das englisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen in Dresden nun auch PEM-Niedrigtemperatur-Elektrolyseure.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Außerdem arbeiten – von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – Vitesco in Limbach Oberfrohna, Voith in Zschopau, FES in Zwickau und viele andere sächsische Firmen und Institute an neuartigen Brennstoffzellen-Antrieben für wasserstoff-betankte Fahrzeuge. Und dies könnte sich noch als echter Wachstumsmarkt entpuppen: „Die EU will für den öffentlichen Nahverkehr bald einen gewissen Anteil emissionsfreier Fahrzeuge in den Flotten verpflichtend vorgeben“, argumentiert Rohleder. Für Busse und Lkws kämen batterieelektrische Konzepte wie bei den Elektroautos von VW & Co. nicht immer in Frage. Brennstoffzellen-Antriebe seien für Nutzfahrzeuge womöglich besser geeignet. „Sprich: Die Nachfrage für Wasserstoff-Fahrzeuge wird steigen.“

Mehr Infos: energy-saxony.net

Von Heiko Weckbrodt