Die vierte Corona-Welle läuft in Sachsen langsam aber sicher aus. Das lässt Stimmen lauter werden, die den Sinn von Kultur-Lockdown und Beschränkungen in Handel und Gastronomie in Frage stellen. Kommende Woche endet die sächsische Notverordnung. Warum Lockerungen aktuell gefährlich sein könnten – eine Analyse der Lage.