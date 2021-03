Sachsen impft wieder mit Astrazeneca

Dresden

In Sachsen sind die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca wieder aufgenommen worden. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte am Freitag: „Ich bin sehr erleichtert und freue mich, dass wir die Impfungen mit AstraZeneca wieder aufnehmen können.“

Die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Allerdings wird nun eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt. Die Impfungen waren vor einer Woche vorsorglich ausgesetzt worden. Das sächsische Hausärztepilotprojekt wird aller Voraussicht nach am Montag wieder starten. Dann müssen Patienten neue Aufklärungsbögen unterschreiben.

Infektionen steigen weiter

Die Corona-Infektionen in Sachsen nehmen derweil weiter zu. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Freitag für das Land eine Inzidenz von 127,1 aus. Am Vortag hatte der Wochenwert der Neuansteckungen je 100 000 Einwohner noch 109,7 betragen. Bundesweit lag die Inzidenz bei 95,6.Corona-Hotspot in Sachsen bleibt der Vogtlandkreis mit einer Neuansteckungsrate von 358,9.

Das ist bundesweit der zweithöchste Wert nach dem Nachbarlandkreis Greiz in Thüringen. Auch im Nachbarbundesland wurden am Freitag wieder die Impfungen aufgenommen

Von Roland Herold