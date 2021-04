Leipzig

608 Millionen Euro hat Sachsen im Verlaufe der Corona-Pandemie bereits an Unternehmen gezahlt, rechnete Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden vor. Und trotzdem gäbe es nach wie vor Unternehmen, die bisher durch alle Raster gefallen sind. „Das sind die berühmten Einzelfälle, aber die gibt es nun mal“, so Dulig.

Hilfsprogramm für Sonderfälle

Als Beispiel nannte er „Barthels Hof“ in Leipzig. Da das Unternehmen im Barockhof von 1750 vor zwei Jahren wegen eines Brandschadens schließen musste, konnte es keine Einnahmen erwirtschaften. Deren Rückgang wäre allerdings die entscheidende Bedingung gewesen, um Corona-Hilfen zu beantragen. Ergo: Weder Hilfsprogramme des Freistaats noch Überbrückungshilfen des Bundes konnten gezahlt werden. Auch Unternehmen, die durch Langzeitkrankheit oder Pflege keine Einnahmen erzielten, gehören zu dieser Kategorie.

Deshalb wird es nun ein Hilfsprogramm für solche Sonderfälle wie „Barthels Hof“ geben, der einst vom legendären Immmobilienunternehmer Jürgen Schneider saniert wurde. Das kündigte der Wirtschaftsminister an. Gemeinsam stemmen Bund und Land 75 Millionen Euro, von denen Dulig hofft, dass sie nicht komplett ausgegeben werden müssen ( „Wir rechnen nicht mit einer Massenbewegung“). Bedingungen sind, das einem Unternehmen die Insolvenz drohen muss, dass die Hilfen nachhaltig wirken und dass sie als Zuschuss zu den Betriebskosten gezahlt werden. Abgedeckt wird der Leistungszeitraum von Juni 2020 bis Juni diesen Jahres.

Im Einzelfall bis 100 000 Euro

Im Einzelfall kann das Hilfen bis zu 100 000 Euro maximal bedeuten. In strittigen Fällen entscheidet eine Härtefallkommission, in der Vertreter seines Hauses, des Finanzministeriums, des Kulturministeriums, des Wissenschaftsministeriums, der Sächsischen Aufbaubank, der Kammern und des Deutschen Gewerkschaftsbundes säßen, kündigte Dulig an.

Die Internet-Plattform dafür soll Anfang Mai starten. Pünktlich, wenn der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags am 3. Mai seine Zustimmung geben sollte.

Von Roland Herold