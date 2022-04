Sachsen hat schon 49 Lehrkräfte aus der Ukraine eingestellt

Dresden

Der Freistaat Sachsen hat die ersten 49 Lehrkräfte aus der Ukraine eingestellt. Zugleich wird das Kontingent verdoppelt: Sollten kurzfristig 100 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer sowie 100 Schulassistenten mit Ukrainisch-Kenntnissen verpflichtet werden, sollen es nun jeweils 200 werden. Das kündigte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstag in Dresden an. Die neuen Stellen sind zunächst bis zum Schuljahresende im Juli befristet, können aber verlängert werden.

„Wir haben versucht, einen möglichst schnellen, unkomplizierten Bypass zu legen. Momentan können wir den Bedarf mit den aktuellen Einstellungen decken“, sagte Piwarz. Aufgrund der Anzahl von Geflüchteten müsse aber Vorsorge getroffen werden. „Wenn die Zahlen weiter steigen, werden wir an den Punkt kommen, wo wir Dinge umstellen und ein Stück weit mehr improvisieren müssen.“

Deutsch-Kenntnisse nicht zwingend erforderlich

Aktuell liegen mehr als 200 weitere Bewerbungen von Ukrainerinnen und Ukrainern vor. Das erklärte Ziel sei, so der Kultusminister: „Wir wollen so viel herkunftssprachlichen Unterricht wie möglich anbieten.“ Deshalb werden auch Abstriche bei den Zulassungsvoraussetzungen gemacht: Notwendig ist nur ein pädagogischer Abschluss sowie Ukrainisch als Muttersprache – Deutsch-Kenntnisse sind nicht zwingend erforderlich.

Derzeit gehen bereits 599 geflüchtete Kinder und Jugendliche in Sachsen zur Schule. Damit hat sich die Anzahl binnen einer Woche nahezu verdoppelt. Die meisten von ihnen werden in Leipzig (213) und Dresden (134) sowie im Landkreis Bautzen (136) unterrichtet. Dabei liegen die Grundschulen (283) und Oberschulen (265) klar an der Spitze, wo es auch spezielle Vorbereitungskurse gibt. In Einzelfällen (45) sind ukrainische Geflüchtete aber auch schon auf sächsischen Gymnasien.

Gut 1600 Kinder warten auf Schulzuweisung

Darüber hinaus warten weitere 1623 Kriegsflüchtlinge, die sich seit vergangenen Freitag auf der neuen Internetseite „www.schulportal.sachsen.de/ukraine“ angemeldet haben, auf eine Schulzuweisung. Unter der Webadresse öffnet sich ein Formular, das auch auf Ukrainisch und Englisch gelesen werden kann. Für jedes Kind müssen in die vorgegebenen Felder Grundinformationen, aber auch bisherige Klassenstufe, Fremdsprachen, mögliche Beeinträchtigungen und Erklärungen zu Schutzimpfungen gegen Masern eingetragen werden. Dazu können Dokumente hochgeladen werden.

Laut Piwarz soll der Unterricht zweigeteilt erfolgen. Zum einen stehen bereits Lehrpläne und Lehrbücher aus der Ukraine zur Verfügung, die vor allem digital abgerufen werden können. Zum anderen soll über die Deutsch-Kurse, in denen es bislang 3100 Plätze gibt, auf die Integration in ganz normale Klassen vorbereitet werden. „Das Hauptaugenmerk liegt auf Deutsch – das ist wichtig für die Integration“, machte der Kultusminister klar. Zudem gebe es auch „vielfältige Onlineangebote“ aus der Ukraine heraus: Lehrerinnen und Lehrer unterrichten ihre geflüchteten Schüler weiterhin auf digitalen Kanälen.

Von Andreas Debski