Der Freistaat Sachsen hat bislang 91 Ortskräfte, die für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben, aufgenommen. Hinzu kommen deren Angehörige. Die afghanischen Ortskräfte und ihre Familienangehörigen werden grundsätzlich in eigenen Wohnungen untergebracht, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Weitere 28 Menschen sollen noch im Freistaat ankommen.