Sachsen gegen Impfpflicht für Pflegekräfte

Dresden

Sachsen befürwortet keine Impfpflicht für Pflegekräfte. „Wir sind bei der Frage einer Pflicht eher zurückhaltend“, sagte Staatskanzleichef Oliver Schenk ( CDU) am Dienstag in Dresden. Aufklärung und Information seien wohl besser geeignet, die Akzeptanz zu erhöhen: „Wir setzen auf den Weg, mit Überzeugungsarbeit und Aufklärung eine hohe Impfquote zu erzielen.“ Schenk reagierte damit auf einen Vorschlag des bayerischen Regierungschefs Markus Söder ( CSU).

Bei einem anderen Thema sind die Sachsen näher an Bayern dran. Man werde darüber nachdenken, ob FFP2-Masken künftig im Einzelhandel und im Nahverkehr getragen werden müssen, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Bayern hatte das am gleichen Tag beschlossen. In Sachsen gilt das bisher nur für Pflegeheime.

Von RND/dpa