In Sachsen müssen ab 2025 alle Wohngebäude mit Rauchmeldern ausgerüstet sein. „Wir sind das letzte Bundesland, das diese Regel jetzt in seiner Bauordnung einführt“, sagt Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) der LVZ. Damit werde eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages aus dem Jahr 2019 umgesetzt. Der Gesetzentwurf befindet sich momentan in der zweiten Kabinettsbefassung. „Die Entscheidung über die endgültige Regelung trifft der Gesetzgeber, also der sächsische Landtag“, erklärt Schmidt.

Pflicht gilt in Sachsen bislang nur für Neu- und Umbauten

Die Rauchmelderpflicht gilt im Freistaat seit 2016 bislang nur für Neu- und Umbauten. Demnach müssen in allen Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Fluren, die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen sind, Rauchmelder installiert sein. Die Regelung gilt sowohl für Wohnungen als auch für Einfamilienhäuser. Darüber hinaus besteht die Pflicht – die nun auf sogenannte Bestandsbauten ausgedehnt werden soll – auch für Wohn- und Pflegeheime, Hotels und andere Beherbergungsstätten sowie Krankenhäuser und Kindertagesstätten.

Eigentümer und Vermieter sind für Einbau verantwortlich

Für den Einbau sind die jeweiligen Eigentümer beziehungsweise Vermieter verantwortlich – für die Wartung die Mieter selbst, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden. Laut Gesetzentwurf soll keine Vorschrift bestehen, Fachfirmen zu beauftragen: „Der Eigentümer entscheidet, auf welche Weise er der Verpflichtung zur Ausstattung der betreffenden Räume mit Rauchwarnmeldern nachkommt“, erklärt das Regionalministerium. Im Handel sind die Geräte bereits ab 15 bis 20 Euro erhältlich. In der Bauordnung heißt es aber auch: „Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.“

Freistaat will als letztes Bundesland nachziehen

Nach Angaben des Regionalministeriums hatte sich der Landtag vor sechs Jahren gegen eine allgemeine Pflicht entschieden: Für die Nachrüstung von Gebäuden, die vor 2016 errichtet oder umgebaut wurden, war auf die Freiwilligkeit gesetzt worden. Inzwischen gilt die Rauchmelder-Pflicht allerdings in 15 der 16 Bundesländer auch für diese Bestandsgebäude. Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits im Jahr 2010 den Anfang gemacht. In Thüringen gilt die allgemeine Pflicht seit 2019, zuletzt zogen Berlin und Brandenburg in diesem Jahr nach.

„Fatale Folgen“ – Linksfraktion kritisiert sächsische Trödelei

Sachsen will nun aufschließen – der Freistaat plant jedoch, den Eigentümern und Vermietern eine Übergangsfrist bis Ende 2024 einzuräumen. „Sachsen trödelt! Das dauert alles viel zu lange, wenn man bedenkt, welche fatalen Folgen das Fehlen von Rauchmeldern haben kann“, kritisiert Mirko Schultze, der Sprecher der sächsischen Linksfraktion für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Außerdem müsse geklärt werden, wie im Fall größerer Gebäude – wie Beherbergungsstätten, Kitas oder Wohnheimen – Unterstützung gewährt werden kann.

Feuerwehrverband fordert Nachbesserungen seit Jahren

Der Landesfeuerwehrverband hatte die aktuelle Regelung seit Jahren kritisiert und Nachbesserungen gefordert, da die bisherige Pflicht nicht einmal ein Prozent der 2,4 Millionen Wohnungen und Eigenheime erfasse. „Ein Rauchmelder kann im Ernstfall Leben retten. Es ist doch völlig nebensächlich, ob ein Neubau oder ein Altbau in Flammen steht“, macht Verbandschef Andreas Rümpel klar.

Um mehr Sicherheit zu bekommen, können Mieter schon jetzt die Rauchmelder selbst einbauen oder anbringen lassen. Der Mieterbund Sachsen rät allerdings: „Wir empfehlen Mietern, die mit der Installation von Rauchwarnmeldern in Vorleistung gehen möchten, in jedem Fall eine vorherige Vereinbarung mit dem Vermieter abzuschließen.“

Jedes dritte Brandopfer ist ein Kind

Bundesweit sterben jedes Jahr bis zu 600 Menschen bei Wohnungsbränden, etwa 5000 verletzen sich schwer, davon ist jedes dritte Opfer ein Kind. Die meisten Brände, die tödlich enden, ereignen sich in der Nacht. „Wenn die Bewohner schlafen, setzt der Geruchssinn aus. Ohne akustische Warnsignale kann sich giftiger Rauch dann zu lange unbemerkt ausbreiten“, erklärt Rümpel. In Sachsen war die Debatte nach einem Wohnungsbrand in Grimma (Landkreis Leipzig), bei dem im vergangenen Jahr drei Menschen gestorben waren, neu entfacht worden.

