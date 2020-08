Leipzig

Sachsen will in den kommenden Haushalt 1,5 Millionen Euro einstellen, um damit mobile Container mit der neuen 5G-Technologie zu finanzieren. Das sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Montag in Leipzig. Es ist ein konkretes Resultat nach der zweitägigen Beratung des sächsischen Innovationsrates am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle.

Es gehe nicht darum, auf Gebieten hinterher zu laufen, auf denen andere bereits Weltmarktführer seien, sondern um neue Geschäftsmodelle, Produkte und Wertschöpfungsketten, betonte Kretschmer. „Wir müssen diejenigen sein, die ein positives Verhältnis zur Zukunft und zum Fortschritt und zu neuen Technologien haben“, so der Ministerpräsident. Sachsen müsse gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgehen.

Der Innovationsbeirat Aufgabe des vor einem Jahr gegründeten Innovationsbeirates ist es, zu helfen, dass Sachsen wieder zu den führenden und innovativsten Regionen Europas gehört. Dafür sollen Innovationskräfte entfesselt, der Strukturwandel bewältigt und der ländliche Raum ein Ort von Wachstum und Wertschöpfung werden. Vorsitzender des Beirates ist Professor Wolfgang A. Herrmann, Rektor der Technischen Universität München. Zum Beirat selbst zählen Siegfried Bülow, Ex-Vorsitzender der Geschäftsführung von Porsche Leipzig, Ex-Innenminister Thomas de Maizière ( CDU), Professor Jürgen Mlynek, Ex-Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Matthias Müller, Ex-Vorstandschef der Volkswagen AG, Professo Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Cornelia Quennet-Thielen, Ex-Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Gunda Röstel, Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden, Professor Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden, Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie, Energie sowie Professor Johanna Wanka, Ex-Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Helmholtz-Zentren sollen aufs Land

Die zwei vom Bund avisierten Helmholtz-Forschungszentren seien dafür die geeigneten Instrumente. Als Standorte kämen jedoch nicht die Großstädte Leipzig und Dresden, sondern nur die Region in Frage. Die kommenden 18 Jahre müssten genutzt werden, um dort eine positive wirtschaftliche Entwicklung auf den Weg zu bringen.

Mit einem Jahresbudget von 50 bis 100 Millionen Euro und je 500 bis 1000 Mitarbeitern müssten die Zentren dort ihre Wirkung entfalten, forderte Kretschmer. Auch die Mitarbeiter sollten dann vor Ort wohnen und nicht in die Großstädte pendeln.

Hilfe für kleine Unternehmen

Professor Frank Fitzek, Leiter des Deutschen Telekom-Lehrstuhls für Kommunikationsnetze an der TU Dresden, der für das 5G-Container-Projekt verantwortlich zeichnet, betonte, man müsse die Bevölkerung bei einem derart wichtigen Thema „unbedingt mitnehmen“. Die Container ermöglichten ein komplettes 5G-Netz aus der Box heraus und sollen kleinen mittelständigen Unternehmen zeigen, wie ihnen die neue Technologie bei der Erfüllung ihrer unmittelbaren Aufgaben helfen kann. „Dank der Bereitstellung von Pilotanwendungen können beispielsweise Handwerksunternehmen ihre Produkte digitalisieren und ihre Produktionsgegebenheiten optimieren“, sagte Fitzek.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU) bezeichnete die 5G-Technologie als Schlüsselsektor. Er wiederholte in Richtung Bund seine Erwartungen auf die zwei Helmholtz-Zentren. Es sei letztendlich auch eine Frage der Vernunft, wenn man den Strukturwandel schaffen wolle. Themen für die Zentren könnten die Digitalisierung in der Medizin und im Bereich Gesundheitswirtschaft sein.

Ministerpräsident Kretschmer sagte, man habe daneben ausführlich diskutiert über den Glascampus in Torgau als gemeinsames Cluster mit der TU Bergakademie Freiberg. „Wir wollen die regionalen Kompetenzen stärken für Forschung und Entwicklung.“ Auch das Autonome Fahren in Annaberg-Buchholz, das Kältekompetenzzentrum in Reichenbach oder der 3D-Druck in der Lausitz seien Themen gewesen.

Beispiel Straubing

Laut Beirats-Chef Professor Wolfgang Herrmann, Ex-Präsident der TU München, sei im Freistaat Bayern bereits Ähnliches praktiziert worden. Die Verlegung des Forschungszentrums Nachwachsende Rohstoffe von München in die Provinz nach Straubing war zunächst belächelt worden. Mittlerweile sei Straubing jedoch ein prosperierender Standort.

Auf dem Programm des Innovationsbeirates hatten am Wochenende unter anderem Besuche des 5G-Campus-Containers und des Spinlabs auf dem Leipziger Spinnereigelände sowie Vorstellungen des Glascampus Torgau und der Bundesagentur für Sprunginnovationen gestanden.

