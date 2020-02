Leipzig

Sachsen erwartet ein warmes und verregnetes Wochenende. „Es bleibt sehr mild“, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitagmorgen mitteilte. Der Freitag startet noch verhältnismäßig frisch mit Höchsttemperaturen um die fünf Grad. Gelegentlich regnet es. In der Nacht zum Samstag kann es örtlich durch Überfrieren von Nässe oder Nebelbildung zu Glätte kommen.

Ab dem Samstag erwarten die Meteorologen dann Tageshöchsttemperaturen um die zehn Grad, am Sonntag könnte es im Tiefland sogar bis zu 18 Grad warm werden. Bis zum Montag ist im ganzen Bundesland mit Regen zu rechnen, nur am Samstag bleibt es meist niederschlagsfrei. Auch die Wolkendecke lichtet sich nur vorübergehend. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, am Sonntag kann es auch mal stürmischer werden.

Milder Winter: Früher Pollenflug in Sachsen

Wegen des milden Winters sind bereits viele Pollen in Sachsen unterwegs. Die Belastung für Allergiker sei in diesem Jahr jedoch geringer als im Jahr zuvor, sagte Matthias Werchan von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst in Berlin. Das läge auch an der „unheimlich starken Erlen-Pollen-Saison“ 2019. Die Bäume erholten sich dieses Jahr und blühten weniger, so Werchan. Wegen der häufigen Niederschläge würden Pollen zudem häufig aus der Luft gewaschen - die Belastung sinke. Bei Sturm hingegen verteilten sich die Pollen weiträumig, wodurch Belastungsspitzen aufträten.

Bereits seit Dezember seien Haselpollen unterwegs, so der Experte. „Der Zenit der Konzentration ist erreicht“, sagte Werchan mit Blick auf Hasel. Die Belastung für Allergiker ginge bereits zurück. Insgesamt führten die milden Temperaturen dazu, dass die Pollen von Frühblühern wie Erle und Hasel zeitiger fliegen.

Mit der Birkenblüte rechnet Werchan bei einer weiterhin milden Witterung bereits Mitte März. Normalerweise blühe der Laubbaum erst im April - und belaste viele Allergiker. Im Vorjahr begann die Birkenpollen-Saison Anfang April.

In den kommenden Tagen sollen die hohen Temperaturen anhalten, erklärte Florian Engelmann, Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Leipzig. Am Samstag werden in Sachsen Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad erwartet. Am Sonntag könnten die Thermometer sogar Werte zwischen 15 und 17 Grad anzeigen, so Engelmann. Am Montag bliebe es warm bei 13 bis 15 Grad. „Das klingt nicht nach Winter“, sagte der Meteorologe. Das Wetter gaukle der Natur Frühling vor - daher der zeitige Pollenflug.

Von RND/dpa