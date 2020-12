Sachsen erhält vorerst 20.000 Corona-Impfdosen – Keine Tests auf Mutationen

Dresden

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist in Sachsen voraussichtlich noch einmal Bescherung. „Wir gehen davon aus, dass der Freistaat am 26. Dezember rund 20.000 Impfdosen erhalten wird“, hieß es am Montag auf LVZ-Nachfrage aus dem sächsischen Sozialministerium. Gesichert seien diese Angaben allerdings noch nicht. Denn noch fehlt unter anderem eine Zulassung des Medikaments durch die Europäische Arzneimittelbehörde ( EMA). An diesem Montag soll in Amsterdam ein entsprechendes Gutachten vorgestellt werden.

Sicher ist: Mit den vorerst 20.000 Impfdosen kann nur ein Bruchteil der sächsischen Bevölkerung vor dem gefährlichen Corona-Virus geschützt werden. Laut Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) sollen erst einmal Bewohner von Pflegeheimen, die über 80 Jahre alt sind, geschützt werden.

Für einen effektiven Schutz der Bevölkerung braucht es allerdings deutlich mehr. „Herdenimmunität setzt 70 Prozent Geimpfte beziehungsweise Immune voraus. Bei einer Bevölkerung von rund vier Millionen Sachsen, wären dies 2,8 Millionen Menschen“, so eine Sprecherin der Behörde. Da das aktuell favorisierte Medikament der Mainzer Pharmaunternehmen Biontech zweimal geimpft werden müsste, „wären dazu 5,6 Millionen Impfdosen notwendig“.

Wann Sachsen nach der ersten Lieferung mit weiteren Dose bestückt wird, sei noch völlig unklar. Den Planungen zufolge soll etwa bis zum Spätsommer großen Teile der Bevölkerung eine Impfung ermöglicht werden. Deutschland hat dafür insgesamt 86 Millionen Dosen des Biontech-Medikaments bestellt. Dazu kommen weitere 51 Millionen Einheiten vom US-Pharmakonzern Moderna. Bezahlt werden die Medikamente aus Bundesmitteln. Die Länder sind von den Kosten befreit, müssen allerdings den Aufbau von speziellen Impfzentren leisten.

Studien in Hotspot-Gemeinden

In Sachsen gibt es aktuell etwa 35.000 Menschen, die nachweislich mit dem Virus infiziert sind. Angesichts des vergleichsweise hohen Anteils positiver Ergebnissen unter den täglich durchgeführten Corona-Tests im Freistaat, gehen Experten von einer hohen Dunkelziffern nicht entdeckter Infektionen aus. Um diese etwas genauer bestimmen zu können wurden vor zwei Wochen in zwei ausgewählten sächsischen Gemeinden Massentests angefangen. Nun liegen dafür auch Ergebnisse vor.

Die Beteiligung an den Studien war offenbar überschaubar. Wie es aus dem Sozialministerium hieß, hätten sich in der gut 1000 Einwohner zählenden Gemeinde Räckelwitz ( Landkreis Bautzen) insgesamt 321 Menschen am Test beteiligt. Sieben von Ihnen (2,2 Prozent) erhielten ein positives Testergebnis. In Rathmansdorf ( Sächsische Schweiz) nahmen von etwa 900 Einwohner insgesamt 167 an der Studie teil. Hier wurden zwei Personen (1,2 Prozent) positiv getestet. Hochgerechnet auf den ganzen Freistaat wären demnach aktuell nicht nur 35.000 sondern zwischen 40.000 und 80.000 Sachsen vom Corona-Virus betroffen.

Keine Tests auf Mutationen in Sachsen

Nach Bekanntwerden einer neuen Virus-Mutation in Großbritannien halten es Forscher für möglich, dass die offenbar noch weitaus infektiöseren Abwandlungen der bisher bekannten Sars-Cov-2-Viren auch bereits in Deutschland aktiv sind. Ob dies auch im besonders stark getroffenen Sachsen der Fall ist, lässt sich nicht herausfinden. „Derzeit werden die positiven Tests nicht auf Mutationen hin untersucht“, hieß aus dem Dresdner Sozialministerium.

Die neuen Virus-Mutationen vom Typ Sars-Cov-2 B.1.1.7 waren in der vergangenen Woche in Großbritannien entdeckt worden. Britische Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Formen bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte sein könnte. Premierminister Boris Johnson hatte betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien. Die Form breitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

