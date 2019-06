Dresden

Der Freistaat Sachsen bekommt aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz des Bundes insgesamt 269 Millionen Euro. Die Gelder sollen bis Ende 2022 in vier Chargen überwiesen werden. Zunächst stehen – zusammen mit 24 Millionen Euro aus sächsischen Landesgeldern – in den ersten beiden Jahren 97 Millionen Euro zur Verfügung. Die Staatsregierung hat am Dienstag einem entsprechenden Vertrag mit dem Bund zugestimmt, der am 13. Juni von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in Dresden unterzeichnet werden soll.

Der Freistaat will das Geld vor allem in die Qualität der Kindertagesbetreuung stecken: Eine Vorab-Umfrage unter 36 000 Eltern und Erziehern hatte im vergangenen Jahr ergeben, dass sich ein besserer Betreuungsschlüssel sowie Vor- und Nachbereitungszeiten für Erzieher in Kitas und im Hort sowie bei Tagesmüttern und Tagesvätern gewünscht wird. Ein Fachbeirat hatte sich für die zweite Option entschieden.

Seit dem 1. Juni 2019 sind nun Zeitkontingente für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit der Fachkräfte in sächsischen Kitas und Horten gesetzlich verankert. „Damit werden erstmals wichtige pädagogische Aufgaben der Erzieher, die über den direkten Kontakt zum Kind hinausgehen, zusätzlich bei der Personalbemessung mit berücksichtigt“, erklärt das Kultusministerium. Rein rechnerisch müsste Sachsen für die Umsetzung etwa 1350 zusätzliche Stellen schaffen. Dafür könnten Teilzeitkräfte aber auch ihre Stunden aufstocken, heißt es aus dem Ministerium. Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert, außerdem an einem besseren Personal- und Betreuungsschlüssel zu arbeiten.

In den Jahren 2021 und 2022 wird der Freistaat nochmals jeweils 98 Millionen Euro im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes erhalten. Das Bundesprogramm, das im Dezember 2018 beschlossen worden war, umfasst insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Der sächsische Anteil beträgt laut der Einwohnerzahl knapp fünf Prozent.

Von Andreas Debski