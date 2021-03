Dresden

Nach Ostern, konkret ab 11. April, könnten in Sachsen derzeit bestehende Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder zurückgefahren werden. Dieses Datum nannte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. „Ich würde davon sprechen, dass die Lage weiter beunruhigend ist“, sagte sie.

Das öffentlich zugängliche Prognose-Tool auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums besage, dass ab jenem 11. April – im ungünstigsten Fall – die Zahl von 1300 Klinikbetten, die dann mit Corona-Patienten belegt sind, erreicht werde. Diese Grenze sei gemeinsam mit der Sieben-Tage-Inzidenz die Rote Linie, die von der Landesregierung eingezogen wurde, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten, so die Ministerin. Wird sie überschritten, gelten wieder verschärfte Corona-Regeln für den gesamten Freistaat. „Dann müssten Click & Meet, Geschäfte, Zoos wieder schließen“, kündigte Köpping an.

Osterausflüge möglich

Köpping und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) stellten in Dresden gemeinsam die neue Corona-Schutzverordnung vor. Gelten soll sie ab Gründonnerstag (1. April) und dann bis zum 18. April. Ein 15-Kilometer-Radius ist nicht enthalten. Zu Ostern sollen Ausflüge damit möglich sein. Köpping empfahl allerdings, Selbsttests zu machen, bevor man beispielsweise seine betagten Eltern besuche. Die Kontaktbeschränkungen blieben auf zwei Hausstände mit maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahren würden nicht mitgerechnet.

Diese Grenze soll künftig auch dann bestehen, wenn die 100-Inzidenz überschritten wird. Zuvor war über weitere Einschränkungen spekuliert worden.

Testpflicht jetzt auch beim Friseur

Sachsen setze auf ein breites Testangebot, sagte die Gesundheitsministerin. Gegenwärtig gebe es 640 Teststationen im Freistaat. Ein negativer Corona-Test bei Personal und Kunden gilt künftig als Voraussetzung, um beispielsweise Friseursalons, Fußpflegeeinrichtungen, Kosmetik-, Massage-, Tattoo- und Nagelstudios zu nutzen. Auch Bau- und Gartenmärkte, Museen, Galerien, Zoos und Botanische Gärten können unter dieser Bedingung weiterhin besucht werden, so die Ministerin.

OP- und FFP2-Masken sollen nun auch in Banken und Hotels getragen werden. Ab 7. April voraussichtlich werden neben den Testzentren auch die Hausarztpraxen gegen Corona impfen können, weil dann genügend Impfdosen dafür vorhanden sein sollen.

Maskenpflicht im Unterricht

Neu ist laut Piwarz, dass Schüler nach den Osterferien (ab 12. April) und dann bereits ab Klasse 5 auch während des Unterrichts Masken tragen müssen. Die Schulbesuchspflicht wird für alle Jahrgänge ausgesetzt wird. Voraussetzung ist eine schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht. Wer am Unterricht weiterhin teilnimmt, muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Das betrifft auch Lehrer und Erzieher. Die Kosten von etwa 32 Millionen Euro allein bis Mai trage der Freistaat.

Für die Masken der Schüler müssten die Eltern allerdings selbst aufkommen. „Wir sind nicht in einer Vollversorgungsgesellschaft angekommen“, sagte Piwarz. Die Finanzierung der Masken durch die Eltern sei zumutbar. Sie müssen künftig auch einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie die Schule betreten wollen. Nicht notwendig ist er, wenn die Kinder nur gebracht oder abgeholt werden. Das gilt auch für die Kitas, die bereits am 6. April wieder öffnen.

Modellprojekt in Augstusburg bleibt

Neue Modellprojekte sollen zwingend wissenschaftlich begleitet werden, eine landesweite Bedeutung haben und vom Kulturministerium beaufsichtigt werden, kündigte Köpping an. Das Modellprojekt in Augustusburg (Kreis Mittelsachsen), wo Touristen gegen einen negativen Schnelltest einen Tagespass erhalten, um Gastronomie, Hotellerie und Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen, wird aber weitergeführt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ Kritik am Vorgehen einzelner Länder geübt und dabei auch geplante Modellprojekte ins Visier genommen.

Köpping sagte, das Projekt sei in seiner Größe überschaubar. „Ich hielte es aber für außerordentlich kompliziert, wenn es eine große Stadt wie Dresden machen würde.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat lag am Dienstag knapp unter 200.

Von Roland Herold