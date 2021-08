Sachsen bietet Kindern Impfungen an Schulen an

Dresden

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, pädagogisches und nichtpädagogisches Personal, aber auch Eltern können sich ab Mitte September in den sächsischen Landkreisen an den Schulen gegen Corona impfen lassen. Das teilte das Sächsische Kultusministerium am Montag in Dresden mit.

Start am 13. September

Für Schülerinnen und Schüler in den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz, Leipzig) steht das Impfangebot in den dortigen Impfzentren zur Verfügung. Dies gelte grundsätzlich auch an Schulen in anderen Städten mit guter Erreichbarkeit der Impfzentren mittels Bus und Bahn.

In den Landkreisen hingegen soll es ab13. September möglich sein, alle Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren zu impfen. Dem geht in der ersten Unterrichtswoche davor (vom 6. bis 8. September) eine anonyme Abfrage der Impfbereitschaft voraus. Das kostenlose und freiwillige Angebot wird von Gesundheitsministerium, Kultusministerium und Deutschem Roten Kreuz (DRK) durch mobile Impfteams bereitgestellt.

Impfen an ausgewählten Stützpunktschulen

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) appellierte: „Wir stellen das Angebot und hoffen, dass es von vielen Interessierten wahrgenommen wird, für die die bisherigen Impfangebote nicht erreichbar waren.“ Die Schulen sollten dabei allerdings sehr sensibel vorgehen, damit kein Druck entstehe. Eine angemeldete Person könne ihre Bereitschaft, sich impfen zu lassen, darüber hinaus jederzeit zurücknehmen.

Bei ausreichendem Interesse finden die Impftermine an Vor- und Nachmittagen wochentags vorrangig an ausgewählten Stützpunktschulen statt. Wochenendtermine sind im Einzelfall möglich. Wann und wo genau geimpft wird, erfahren die Schulen, sobald die genaue Anzahl der Impfwilligen feststeht. Dann werden auch die Schülerinnen und Schüler informiert.

Ab rund 80 Schülern auch Impfung vor Ort

Ab einer Zahl von etwa 80 Interessenten komme – abhängig von den freien Kapazitäten der mobilen Impfteams des DRK – auch eine Impfung direkt an der jeweiligen Schule in Betracht. Darüber hinaus soll es möglich sein, dass Schulen freiwillige Impfaktionen vor Ort anbieten, wenn zugelassenen Ärzte dafür zur Verfügung stehen. Auch Zweitimpftermine könnten so stattfinden.

„Wir wollen möglichst viele unterschiedliche und flexible Impfangebote unterbreiten, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). „Dazu gehören auch Kinder und Jugendliche, die sich impfen lassen möchten.“ Ihr Haus habe einen altersgerechten Informationsflyer erstellt, der im Internet heruntergeladen oder bestellt werden kann. Dieser sei auch an alle Schulen verteilt worden.

Impfung auch beim Hausarzt möglich

Die Ständige Impfkommission (Stiko) und die Sächsische Impfkommission (Siko) empfehlen die Impfungen gegen das Coronavirus für Kinder ab 12 Jahre. Für geimpfte und genesene Personen bestehen keine Testverpflichtungen mehr. Das gilt auch für den Schulbereich. Kinder und Jugendliche in Sachsen können sich darüber hinaus beispielsweise auch beim Kinder- und Hausarzt impfen lassen oder an speziellen Familientage in den Impfzentren.

Von Roland Herold