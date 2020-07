Dresden

Vor dem Hintergrund der jüngsten Vorfälle am „Ballermann“ auf Mallorca, wo deutsche und britische Touristen ohne Einhaltung der Hygieneregeln Party feierten, hat die sächsische Landesregierung beschlossen, künftig kostenlose Corona-Tests für Urlauber auf den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden anzubieten. Darüber informierten am Dienstag Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) in Dresden.

Notwendig dafür sei allerdings noch die Abstimmung mit den Gesundheitsämtern in Leipzig, Dresden und Nordsachsen. „Am Freitag beginnen die Ferien in Sachsen, eine Woche später sollen dann die Tests möglich sein“, sagte Köpping. Ziel sei es, ein Wiederansteigen der Infektionszahlen zu verhindern.

Tests sind nicht verpflichtend

Diese Tests seien jedoch nicht verpflichtend und würden beispielsweise nicht für Inlandsflüge aus sicheren Gebieten gelten. Auch für Autotouristen sei eine solche Möglichkeit nicht geplant. Allerdings sollten sich Urlauber, die in Risikogebieten waren, freiwillig testen lassen. Kretschmer sagte: „Ich wünsche mir sehr, dass das Verhalten in den Urlaubsregionen auf Mallorca nicht zu einem neuen Ischgl wird. Deshalb liegt es sehr an uns, wie die ganze Sache ausgehen wird.“

Die Strategie sei nicht, Dinge zu verbieten, sondern – wenn ein eigenes Hygienekonzept vorliege – zu ermöglichen. Er verteidigte zugleich, dass mit der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab Freitag und bis zum 31. August gelten soll, Kontaktbeschränkungen, der Mindestabstand von 1,50 Metern sowie die Maskenpflicht in Bus und Bahn oder auch beim Einkaufen aufrecht erhalten werden.

Dies sei, so Kretschmer, eine „zumutbare Zumutung“ und bewahre vor möglichen Enttäuschungen im Herbst, falls die Infektionszahlen wieder stiegen wie dies derzeit beispielsweise im österreichischen Kärnten der Fall ist. „Deshalb ist es besser, wenn wir ein Stück weit vernünftig bleiben und versuchen Regelungen zu treffen, die für die gesamte Gesellschaft möglich sind und an die wir uns halten sollten.“

Betriebs- und Vereinsfeiern wieder möglich

Gleichzeitig verkündeten Kretschmer und Köpping neue Lockerungen: Neben Familienfeiern mit bis zu 100 Personen sind ab 18. Juli auch Betriebs- und Vereinsfeiern bis zu 50 Personen erlaubt. Ferienlager mit entsprechenden Hygienekonzepten werden ebenfalls möglich. Jahrmärkte und Volksfeste mit genehmigtem Hygienekonzept mit maximal 1000 Besuchern können stattfinden. Ab 1. September auch mit über 1000 Personen, sofern eine Kontaktverfolgung möglich ist. Er selbst, sagte Kretschmer, werde am Mittwoch den ersten derartigen Markt in Görlitz, den Töpfermarkt, eröffnen.

In Theatern, Kinos, Opern, Kongresszentren, Kirchen, Musikclubs und Zirkussen kann der Mindestabstand verringert werden, wenn es eine verpflichtende Kontaktverfolgung und ein genehmigtes Hygienekonzept gibt. Auch organisierte Tanzveranstaltungen von Tanzschulen und –vereinen sind zulässig. Reine Tanzveranstaltungen allerdings noch nicht.

Lob für RB Leipzig

Vor der neuen Bundesliga-Saison lobte Kretschmer ausdrücklich das Hygienekonzept von RB Leipzig. „Da steckt unglaublich viel Überlegung drin, Verantwortungsbewusstsein und der klare Wille, etwas zu ermöglichen.“ Dabei gehe es vor allem um das Verhindern von Infektionen. Die Landesregierung sehe das Konzept als Ermutigung. „Ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Wochen zu einer Regelung in ganz Deutschland kommen, wie der Bundesliga-Fußball beginnen kann.“ Die Sachsen hätten da vorgelegt. „ Leipzig hat das gut vorgemacht“, lobte Kretschmer.

Ab 18. Juli sind auch Sportwettkämpfe mit Publikum bis 1000 Personen wieder gestattet – mit genehmigten Hygienekonzept. Wettkämpfe im Breiten- und Vereinssport mit bis zu 50 Besuchern benötigen kein Konzept, um überflüssige Bürokratie zu vermeiden. Ab 1. September dürfen dann Groß- und Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern stattfinden, wenn eine Kontaktverfolgung möglich ist und die Hygieneregeln eingehalten werden. Alle anderen Großveranstaltungen sind bis 31. Oktober untersagt.

Bund befasst sich mit Bordellen

In Bezug auf die Wiedereröffnung von Bordellen sagte Köpping, eine Arbeitsgruppe des Bundes erarbeite derzeit dafür einen Stufenplan, der dann zeitgleich in allen Bundesländern umgesetzt werden soll.

In Sachsen hatten sich am Dienstag 5473 Personen mit Corona infiziert, eine mehr als am Vortag. 50 Patienten liegen noch auf einer Intensivstation. Schätzungsweise 5200 Menschen sind wieder genesen.

Von Roland Herold