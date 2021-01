Für Sachsen liegen nun genauere Angaben zu den eingeschränkten Impfstoff-Lieferungen der Hersteller Biontech und Pfizer vor. Für diese Woche ist noch eine größere Menge vorgesehen, in der kommenden Woche dann aber weniger.

Neuer Lieferplan: Weniger Impfstoff ab kommender Woche in Sachsen

