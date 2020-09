Sachsen bekommt Sicherheitskoordinator

Dresden

Sachsen bekommt einen Sicherheitskoordinator. Das teilte Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag in Dresden mit. Aufgabe der neuen Funktion, die Mitte 2021 an den Start gehen soll, ist es die Sicherheitsbehörden wie den Verfassungsschutz und die Polizei in Sachsen besser zu vernetzen und gleichzeitig Ansprechpartner für Behörden des Bundes und anderer Länder zu sein. Der Koordinator soll im Innenministerium sitzen und Wöller direkt unterstehen.

Eine Konsequenz aus der Digitalisierung

„Wir müssen uns auch im föderalen Gefüge der Bundesrepublik auf die neuen globalen Herausforderungen einstellen“, sagte Sachsens Innenminister. Deshalb sei die vernetzte Sicherheit wichtiger und effektiver Ansatz in einer zunehmend digitalisierten Welt. Insbesondere die Abwehr extremistischer Angriffe setze ein noch besseres Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden voraus.

Der neue Mann oder die neue Frau soll außerdem die Fachaufsicht über das Landesamt für Verfassungsschutz bekommen. Gleichzeitig erwartet der Innenminister die kontinuierliche Erstellung eines Lagebildes und die Regelung eines einheitlichen Umgangs mit extremistischen Verdachtsfällen innerhalb der Verwaltung.

