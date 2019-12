Sachsen hat die wenigsten Helfer – und ist bei Fachkräften Spitze

Leipzig

Sachsens Arbeitsmarkt boomt: In den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl der neuen Beschäftigten um 123.224 auf 1,61 Millionen. Und was besonders positiv heraussticht: Unter den Flächenländern hat Sachsen mit 85,5 Prozent den höchsten Fachkräfteanteil. Nur Berlin und Hamburg liegen leicht darüber. Thüringen und Sachsen-Anhalt kommen auf 82,9 beziehungsweise 83,9 Prozent. Den geringsten Anteil an Fachkräften unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gibt es im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Das hat eine Auswertung der Arbeitsagentur Sachsen für die LVZ ergeben.

Etwas „verblüfft“ waren die Experten, weil Sachsen damit den geringsten Helferanteil (13,9 Prozent) unter allen Flächenländern hat. „Generell werden Helfer in fast allen Branchen eingesetzt“, sagt Agenturchef Klaus-Peter Hansen. Stark verbreitet seien Helferjobs vor allem in der Logistik, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie, im Sozialwesen und in der Zeitarbeit. Da es in Sachsen in den letzten Jahren einen Engpass an Fachkräften gegeben habe, griffen viele Betriebe auf Helfer zurück. Die Zahl der Helferjobs kletterte um 27 Prozent, die Beschäftigung von Fachkräften stieg mit 7,1 Prozent geringer an.

Jeder fünfte in Automobilstadt Zwickau arbeitet als Helfer

Vor allem in Dresden, Leipzig, Nordsachsen und der sächsischen Schweiz gibt es die meisten Fachkräfte, Akademiker und Spezialisten. Im Umkehrschluss arbeitet nur jeder neunte beziehungsweise zehnte dort als Helfer. Anders sieht es in der Automobilstadt Zwickau aus. Dort übt jeder fünfte Arbeitnehmer eine Helfertätigkeit aus.

Hansen stellt klar: „Nur weil man als Helfer arbeitet, muss man nicht geringqualifiziert sein.“ So arbeiteten beispielsweise in Großbetrieben häufiger Fachkräfte in Helferjobs, weil für den einzelnen die Arbeitsbedingungen positiv sein können.

Sachsen-DGB-Chef Markus Schlimbach überrascht die hohe Zahl an Facharbeitern nicht. „Nach wie vor gibt es noch viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt, die den Facharbeiter- oder Studienabschluss zu DDR-Zeiten erworben haben. Auch später haben viele, wenn auch über Umwege, einen Facharbeiter- und Studienabschluss erworben.“ Der Ausbildungsstand in Sachsen sei generell höher als im Westen. „Leider hinkt die Bezahlung weit hinterher. Da in den nächsten Jahren der Bedarf an Fachkräften noch steigen wird, sind Qualifizierungen, Weiterbildungen und auch Umschulungen mehr als sinnvoll, um bei den Entwicklungen des Arbeitsmarktes mithalten zu können.“

Agentur hat bereits 1282 Sachsen bei Qualifizierung gefördert

Dem Fachkräfteengpass begegnen viele Unternehmen mit Umschulungen und Weiterbildungen. „Die Arbeitsagenturen und Jobcenter helfen dabei“, sagt Agenturchef Hansen. „Je kleiner der Betrieb, desto größer die Förderung.“ Seit diesem Jahr können Weiterbildungskosten für alle beschäftigten Mitarbeiter finanziert werden. Von Januar bis August seien bereits 1282 Sachsen mit der Beschäftigtenförderung unterstützt worden. Hansen wirbt zudem für das seit diesem Jahr gültige Qualifizierungschancengesetz. Es gilt für Beschäftigte, die einfache und gering qualifizierte Tätigkeiten ausüben. Eine bessere Qualifikation, so Hansen, „verringert das Risiko arbeitslos zu werden und ist oft mit höheren Löhnen verbunden“.

Von Andreas Dunte