Laut Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) arbeitet die Landesregierung an einem Ausstiegsszenario aus den verhängten Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Die Lage im Freistaat habe sich mit einer aktuellen Inzidenz von 130 etwas entspannt, sodass sich das Regierungskabinett mit einem eventuellen Ausstieg aus der Ausgangssperre und der 15-Kilometer-Regel befassen könne. „’Etwas entspannt’ heißt aber noch nicht ’entspannt’“, betonte die Ministerin am Donnerstag in Dresden. Die Lage könne jederzeit wieder kippen. Letztendlich sei auch die Stärke der Gesundheitsämter ein wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen sei. Auf einen konkreten Termin wollte sie sich nicht festlegen.

Köpping stellt Lockerungen in Aussicht

Köpping schloss sich der Forderung nach einem bundesweiten Impfgipfel an. „Wenn das hilft, dass wir an mehr Impfstoff kommen, wäre es gut“, sagte sie. Die Gesundheitsminister der Länder hoffen zunächst am Sonnabend bei einer Telefonschalte mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) endlich mehr Klarheit über die Mengen des zu erwartenden Impfstoffs zu erhalten.

Laut Köpping werden in den vorhandenen Impfzentren in Sachsen statt 1000 derzeit lediglich rund 50 bis 60 Patienten geimpft. In Summe knapp 80.000, reichlich 10.000 bereits zum zweiten Mal. Sobald mehr Impfstoff da sei, sollen diese Zentren, deren Finanzierung am Freitag im Kabinett beschlossen wird, um Außenstellen erweitert werden. Auch Hausärzte könnten in einem dritten Schritt künftig impfen, versprach die Ministerin. Angesichts der derzeitigen Lage sei aber das Angebot der Kinokette UCI, ihre Säle zum Impfen zur Verfügung zu stellen, kein Thema.

Unsicherheiten beim Astrazeneca-Impfstoff

Köpping erklärte, dass Alten-, Behinderten- und Pflegeheime zuerst mit dem Impfstoff versorgt würden, allerdings sollen künftig die Alten- und Pflegeheime priorisiert werden. Man hoffe sehr, dass nach den Impfstoffen von Pfizer/BioNtech und Moderna der Impfstoff von Astrazeneca in etwas größerer Menge zur Verfügung stehe.

Der Chef der Sächsischen Impfkommission, Dr. Thomas Grünewald, sagte, dieser Stoff werde nur deshalb nicht an Patienten über 65 Jahren geimpft, weil zu wenige Tests in der höherliegenden Altersgruppe gemacht werden konnten. Deshalb gebe es „Unsicherheiten“. Wer ihn aber erhalten habe und über 65 gewesen sei, habe nicht anders reagiert als die jüngeren Patienten.

„Click & Collect“ kommt nicht vor 14. Februar

Auf die Frage, ob es nicht sinnvoll sei, Lehrer und Erzieher früher als geplant zu impfen, antwortete Grünewald, dies sei eine Option, über die man bei größeren Mengen an Impfstoff durchaus nachdenken könne.

Ein Gesundheitsnotstandsgesetz, über das die „Freie Presse“ berichtet hatte und das Behörden mehr Vollmachten bei der Krisenbewältigung verleihen soll, sei derzeit noch ganz am Anfang der Überlegungen, versicherte die Gesundheitsministerin. Es würde der Landesdirektion, den Landkreisen und kreisfreien Städten erweiterte Zugriffsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung sichern.

„Click & Collect“, also das Bestellen von Waren übers Internet und die Abholung vor Ort, schloss Köpping für die derzeitige Phase bis zum 14. Februar allerdings aus.

