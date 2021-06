Leipzig

Kinder, Eltern, Ärzte: Beim Impfen von Zwölf- bis 15-Jährigen sitzen alle in der Zwickmühle. Letztlich entscheidet der jeweilige Arzt individuell, ob er impfwilligen Kindern oder Jugendlichen eine Immunisierung gegen Corona spritzt. Das erfuhr die LVZ von Fachleuten.

Wer unter 16 Jahren darf sich impfen lassen?

Im Grunde dürfen sich seit dem 7. Juni alle Minderjährigen ab zwölf Jahren in Deutschland gegen Corona immunisieren lassen. Der Wirkstoff von Biontech ist in der Europäischen Union ab diesem Alter freigegeben. Ab dem 16. Geburtstag gelten dieselben Regeln wie für Erwachsene. Für die Jüngeren gibt es jedoch keine generelle Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Nur bei bestimmten Vorerkrankungen – zum Beispiel Asthma, Adipositas, schwere Herz- oder Niereninsuffizienz – raten die Stiko und ihr sächsisches Pendant gegenwärtig zur Vorsorge per Spritze. Gleiches gilt, wenn Minderjährige enge Kontaktpersonen von Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Covid-19-Verläufe sind und sich jene Personen nicht selbst durch Impfungen ausreichend schützen können. Drittens empfiehlt die Stiko die Impfung für Jugendliche, die arbeitsbedingt – etwa durch eine Ausbildung im medizinischen Bereich – besonderen Ansteckungsrisiken unterliegen.

Geht es auch ohne besondere Gründe?

Ja. Auch wenn keiner dieser drei Empfehlungsgründe zutrifft, kann Zwölf- bis 15-Jährigen eine Impfung verabreicht werden. Laut Stiko darf das dann aber nur auf Wunsch der Eltern sowie nach besonderer ärztlicher Aufklärung geschehen. Dazu gehöre eine eingehende Risiko-Nutzen-Analyse, weil zur Sicherheit der Impfung bei Kindern bislang noch zu wenig langfristige Daten und Erfahrungen existieren. Wenn sich die Sorgeberechtigten uneinig sind, geht die Entscheidungsbefugnis laut einem aktuellen Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main auf den Elternteil über, welcher der Stiko-Empfehlung zustimmt. Bei genügend Reife und „Einsichtsfähigkeit“ – so der rechtliche Fachbegriff – könnten Jugendliche auch ein Rechtsverfahren einleiten, bei dem im Zweifel ein Familiengericht entscheidet.

Können Impfzentren Kinder ablehnen?

Das passiert in der Tat öfter. Zum Beispiel berichtete der Leipziger Rechtsanwalt Michael Knoch gegenüber der LVZ, dass er im offiziellen sächsischen Impfportal für seinen 14-jährigen Sohn einen Termin im Impfzentrum Zwickau erhalten hatte. „Vor Ort fragte uns eine junge Ärztin sofort nach besonderen Impfgründen und schilderte ihre Bedenken, wenn solche Gründe nicht vorliegen.“ Nach der Frage, ob die Eltern auch auf den Eingriff bestehen könnten, habe sie sich lange mit anderen Ärzten beraten. Schließlich entschloss sich die Familie, ohne Impfung für den Sohn wieder nach Hause zu fahren. „Wir warten jetzt erst mal einige Wochen die weitere Entwicklung ab“, erklärte der Vater. Neueste Berichte zu einer höheren Gefahr für Kinder und Jugendliche durch die auch schon in Sachsen registrierte Delta-Virus-Mutation wirkten auf die Familie aber keineswegs beruhigend.

Sind Ärzte in ihrer Entscheidung frei?

In allen sächsischen Impfzentren bleibt es der Entscheidung der jeweiligen Ärztin oder des Arztes vorbehalten, ob ein Mädchen oder Junge gegen Corona geimpft wird. Das erklärte Kai Kranich, Sprecher vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der die Zentren betreibt. Über das Portal würden Termine ab 14 Jahren aufwärts vergeben. Der Termin an sich sei aber keine Garantie für eine Spritze. Das letzte Wort hätten immer die Ärzte. „Bei den noch Jüngeren ist der Beratungsaufwand so groß, dass er die Abläufe in unseren Impfstrecken behindern würde“, sagte Kranich. Deshalb bleibe für die Zwölf- und 13-Jährigen nur der Weg zum Kinder- oder Hausarzt.

Was raten Kinderärzte den Eltern?

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) hat die Stiko-Empfehlungen übernommen, so Melanie Ahaus, die Sprecherin vom Landesverband Sachsen. „Wir raten unseren Mitgliedern, das für Zwölf- bis 15-Jährige zu beachten.“ Ab 16 könnten sie dann auch gern ins Impfzentrum gehen. „Einer Impfung muss in jedem Fall eine medizinische Indikation zugrunde liegen. Was gar nicht geht, wäre das Impfen nur aus dem einen Grund, damit ein Kind problemlos in den Urlaub fliegen kann“, betonte Ahaus. „Falls Impfstoff und Kapazitäten vorhanden sind, weisen wir aber keine impfwilligen Kinder ab.“ Im Spannungsfeld zwischen den Stiko-Empfehlungen und dem gesetzlich Erlaubten müssten die Kinderärzte letztlich jeden Fall individuell betrachten. Dafür hätten sie sehr gute Voraussetzungen, weil sie die Kinder und eventuelle Geschwister oft schon jahrelang kennen. Wer vorab bei seiner Kinderarztpraxis telefonisch anfragt, erspare sich gegebenenfalls unnötige Wege.

Wie steht es um die Nebenwirkungen?

Aus ihrer Arbeit in einer Leipziger Kinderarztpraxis weiß Ahaus, dass sich die Nebenwirkungen kaum nach dem Alter unterscheiden. Bei den Erst-Impfungen gebe es nur selten mehr Symptome als einen schweren Arm. „Bei den Zweit-Impfungen sollte man besser einen Tag Ruhe im Anschluss einplanen.“ Für Corona-Impfschäden bei Minderjährigen haftet der Bund – sofern die Ärzte ordnungsgemäß aufgeklärt und beraten haben. „Trotzdem entbindet das keinen Arzt aus der ethischen Verantwortung für seine Patienten“, meinte die promovierte Kinderärztin dazu.

Von Jens Rometsch