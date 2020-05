Tourismus an der Ostsee: Milliardenverluste, weniger Zimmer, gleiche Preise

Leipzig

Für viele Leipziger ist und bleibt die Ostseeküste ein beliebtes Urlaubsziel. Knapp 1,5 Millionen Sachsen reisen jährlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Da die meisten anderen Länder als Reiseoptionen durch die Corona-Pandemie vom Tisch sind, steigt das Interesse an der heimischen Ostseeküste weiter. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Hotelzimmern ist schon jetzt entsprechend groß, das Fernweh der Sachsen nach Wochen unter Kontaktbeschränkungen enorm – doch voraussichtlich werden nicht alle ein Zimmer ergattern können.

„In der Hauptsaison hat die Nachfrage das Angebot schon immer etwas überstiegen – in diesem Jahr spreizt sich das vermutlich noch mehr auseinander“, prognostiziert Geschäftsführer Tobias Woitendorf vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern.

Verluste summieren sich trotz Öffnung weiter

Nach zwei langen Monaten ohne ein einziges belegtes Zimmer, menschenleeren Campingplätzen und leer gefegten Stränden, kommen die Corona-Lockerungen für viele Gaststätten und Hotels keine Sekunde zu spät. „Noch sind die Verluste, die der Corona-Virus für die Branche bedeutet, nicht völlig absehbar. Die vergangenen Wochen haben aber bereits für fehlende Umsätze in Milliardenhöhe gesorgt“, sagt Woitendorf. Der 44-Jährige führt aus: „Die Verluste werden sich aber weiter summieren, da unter den aktuellen Bedingungen die Branche nicht wie geplant wirtschaften kann.“

MV lässt 40 Prozent der Hotelzimmer geschlossen

Unter anderem verhindert zur Zeit die 60-Prozent-Regelung für Hotels, Pensionen und Jugendherbergen, dass der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wieder regulär arbeiten kann. Die aktuellen Maßnahmen der Landesregierung verbieten es, mehr als 60 Prozent der Zimmer zu belegen.

„Zu Pfingsten waren in vielen Regionen in den vergangenen Jahren etwa 90 Prozent der Betten belegt“, gibt Woitendorf Einblick. Vereinfacht sind es also rund 30 Prozent Umsatz, der vielen Hotels nun wegfällt. Die Regelung trifft auf Gegenwehr, auch weil Bundesländer wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein keine solche Begrenzung vorgeschrieben haben.

Voraussichtlich keine höheren Preise

Eine große preisliche Veränderung sei allerdings nicht zu erwarten. „In der Gesamtheit wird der Urlaub in dieser Saison sicherlich nicht zu einem Niedrigpreis zu haben sein, aber ich gehe aktuell auch nicht von einem großen Preisanstieg aus.“ Dass einzelne Unterkünfte zur Kompensation der Verluste die Preise anziehen, sei nicht auszuschließen – in der gesamten Branche aber nicht zu erwarten.

„Viele Unterkünfte müssen unter den neuen Rahmenbedingungen ihre Leistungsportfolios anpassen, Sauna und Massagen zum Beispiel streichen. Dafür werden sicherlich viele Urlauber Verständnis haben, aber es widerspricht einer Preiserhöhung doch sehr“, so der Geschäftsführer. Auch den Ruf des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern und Besucherzahlen in den nächsten Jahren müsse man bei einer solchen Rechnung bedenken.

