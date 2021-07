Dresden

Nach dem Ausspannen geht’s zum Corona-Schnelltest: Urlaubsrückkehrer müssen in Sachsen ab 26. Juli einen aktuellen Negativ-Nachweis vorlegen oder sich im Betrieb testen lassen. Das hat die sächsische Landesregierung mit der neuen Corona-Schutzverordnung beschlossen, die ab 16. Juli gelten wird. „Damit sich die Arbeitgeber vorbereiten können, beginnt die Testpflicht erst etwas später, mit Beginn der Sommerferien“, erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden.

Ohne Negativ-Ergebnis geht’s nicht zum Arbeitsplatz

Konkret bedeutet die neue Regelung: Wer fünf Werktage nicht an seinem Arbeitsplatz gewesen ist, muss künftig ein negatives Testergebnis vorlegen oder sich vor Ort unter Aufsicht selbst testen. Das gelte für alle, die nach diesem Zeitraum aus dem Urlaub – oder einer vergleichbaren Dienst- beziehungsweise Arbeitsbefreiung – zurückkehren, erklärte die Sozialministerin. Ohne den entsprechenden Nachweis darf niemand an seinen Arbeitsplatz. Das Gleiche gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einem Urlaub zunächst im Homeoffice sind und erst später wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkehren.

Neue Regelung gilt nicht für Geimpfte und Genesene

Ähnliche Testregelungen hatte es bereits im vergangenen Winter und Frühjahr in Sachsen gegeben. „Wir wollen keinen neuen Lockdown. Deshalb müssen wir jetzt diese Vorsorgemaßnahmen treffen“, machte Petra Köpping klar, „die Delta-Variante greift um sich.“ Wie bislang für diverse Lockerungen gilt auch für die Testpflicht: Vollständig Geimpfte und nachweislich Covid-19-Genesene sind davon ausgenommen.

Schulen sollen ab September mindestens zwei Mal testen

Auch in den Schulen wird nach den Sommerferien wieder mindestens zwei Mal pro Woche ein Corona-Selbsttest notwendig sein, kündigte die Sozialministerin. Aktuell muss nur ein wöchentlicher Test absolviert werden. Momentan laufe die Diskussion noch, ob die Tests bereits in der letzten Ferienwoche anlaufen könnten, um einen Massenansturm zu vermeiden, fügte Petra Köpping hinzu. In den ersten beiden Wochen nach dem Schulstart am 6. September soll außerdem die Maskenpflicht in den Schulen wieder gelten.

Von Andreas Debski