In Sachsen stecken sich immer mehr Seniorinnen und Senioren mit dem Corona-Virus an. 3700 neue Fälle in der Altersgruppe Ü60 gab es allein in der vergangenen Woche. Epidemiologen haben jetzt den Verlauf der vierten Welle für Sachsen vorausgeschätzt und malen ein düsteres Bild.