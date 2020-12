Dresden

Kleine Botengänge, Hilfe bei der Kommunikation oder Begleitung in der Freizeit – Assistenten können den Alltag von Behinderten erleichtern. Doch ihre Löhne unterscheiden sich in Sachsen je nach Landkreis stark.

Jens Merkel bekommt das persönlich zu spüren. Er arbeitet im Vorstand der „Liga Selbstvertretung Sachsen – Behinderung und Menschenrechte“ und lebt schon lange mit Assistenz. Doch diese zu finden, sei für ihn sehr schwer, da Assistenten in seinem Landkreis nur den Mindestlohn bekommen. In anderen Landkreisen werden dagegen bis zu 19 Euro pro Stunde gezahlt. Das führe dazu, dass Menschen mit Behinderungen in Regionen, die schlechter bezahlen, schwerer an Assistenten kommen.

„Inklusion darf nicht wohnortabhängig sein“

Diese und weitere Probleme haben Jens Merkel sowie die Behindertenbeauftragten Manuela Scharf und Lara Ludin aus Dresden und Leipzig in einem Positionspapier zusammengefasst. Am heutigen UN-Welttag der Menschen mit Behinderungen wollen sie auf das Problem aufmerksam machen und suchen ab sofort Unterstützer. „Inklusion darf nicht wohnortabhängig sein und die Tätigkeit der persönlichen Assistenz muss überall angemessen entlohnt werden“, lautet ihre Forderung.

Sie sammeln bis zum 5. Mai Unterschriften, um bei der sächsischen Staatsregierung Gehör zu finden. Sie fordern eine gleiche und angemessene Bezahlung für Assistenten in Sachsen und wollen gemeinsam einen Weg dahin finden. Wer das Vorhaben unterstützen möchte, kann seine Unterschrift in Form einer E-Mail an behindertenbeauftragte@dresden.de abgeben.

Von lml