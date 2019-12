SPD-Basis gibt grünes Licht für Kenia

Dresden

Die sächsische SPD-Basis hat mit großer Mehrheit grünes Licht für eine gemeinsame Koalition mit CDU und Grünen gegeben. Rund 74 Prozent der teilnehmenden Mitglieder sprachen sich für ein solches Dreierbündnis aus. Das verkündeten Parteichef Martin Dulig, Fraktionschef Dirk Panter und Generalsekretär Henning Homann gestern im Dresdner Herbert-Wehner-Haus. Dort lief seit dem Vormittag unter notarieller Aufsicht die Auszählung der Stimmen, die von den Mitgliedern der Basis bis kurz vor Mitternacht abgegeben werden konnten.

„Ich freue mich, dass wir mit einem Votum ausgestattet wurden, das bedeutet, dass wir auch in den kommenden fünf Jahren Verantwortung übernehmen sollen“, sagte SPD-Landeschef Dulig im Anschluss. Mit der Gemeinschaftsschule, einem Vergabegesetz für bessere Löhne und der Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft habe die SPD zentrale Forderungen in den Koalitionsvertrag einbringen können.

Fraktionschef Panter sprach von einer sehr intensiven Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion, um das Gemeinschaftswerk zu realisieren. „Wir haben viel diskutiert –um so schöner ist es, dass wir jetzt ein klares Votum haben.“

Vorausgegangen waren neun Regionalkonferenzen, auf denen die Basis die Details des Koalitionsvertrages intensiv diskutierten konnte. Von 4951 Mitgliedern wurden dann rund 4000 online und 1000 per Brief befragt. 3161 Stimmen wurden dabei abgegeben. Davon waren neun ungültig. Die Beteiligung lag somit bei rund 64 Prozent – allerdings 70 Prozent online und nur etwa 43 Prozent per Brief.

„Das zeigt, dass die SPD in Sachsen auch eine sehr junge Partei ist“, interpretierte Homann, der darüber hinaus daran erinnerte, dass seine Partei seit der letzten Landtagswahl um rund 600 Mitglieder gewachsen ist.

Am Montagabend traten dann in Dresden Landesvorstand und Landesparteirat zusammen, um das Ergebnis auch offiziell zu bestätigen. Das galt aber nur noch als Formsache.

In der vergangenen Woche hatte bereits ein Sonderparteitag der CDU in Radebeul klar für die neue Sachsen-Koalition votiert. Danach war es nun an den sächsischen Sozialdemokraten, ihre Stimme für oder gegen ein solches Bündnis abzugeben. Nun fehlen nur noch die Grünen, damit am kommenden Freitag eine neue Landesregierung unter Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) vereidigt werden kann. Der Grünen wollen am Donnerstag über den Ausgang ihrer Mitgliederbefragung informieren.

Von Roland Herold