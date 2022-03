Dresden

Der Überfall russischer Truppen auf die Ukraine hat christlichen Friedensengagierten wie Michael Zimmermann anfangs die Sprache verschlagen. „Dann hat er Nachdenken ausgelöst“, sagt der Friedensbeauftragte der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens. Auch Umdenken? „Nein“, entgegnet er. Am Grundsatz habe selbst diese unvorstellbare Aggression nichts geändert. „Das Leitbild des Gerechten Friedens setzt die Gewaltfreiheit an die erste Stelle.“ Das hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 2019 auf ihrer Tagung in Dresden erklärt. Das gelte auch jetzt.

Keine Frage für ihn: „Jetzt muss sich die Ukraine verteidigen.“ Aber, fügt er hinzu: „Davon wird der Frieden nicht kommen.“ Statt dessen setze sich eine Spirale der Gewalt in Gang.

Aufrüsten ja, Friedensforschung und Friedensbildung nein?

Den Sinn des Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bezweifelt er. „Das ist vielleicht ein erster Schritt, um zu zeigen, wir tun etwas.“ Für besser gehalten hätte er, zuerst zu fragen: Was braucht die Bundeswehr? Und dann zu sehen, wie viel Geld dafür nötig sei. Von Ausgaben für Friedensforschung und Friedensbildung sei überhaupt nicht die Rede gewesen. Das sei ihm zu einseitig. Längerfristig brauche es mehr als Waffen für die Sicherheit der ukrainischen Gesellschaft, meint Michael Zimmermann: Demokratie, Freiheit, funktionierendes Sozialsystem, wirtschaftliche Entwicklung.

Christoph Münchow ist überzeugt: Nur politisches Handeln könne zum Ende militärischer Gewalt führen. Die ersehnte Waffenruhe müsse den Raum freimachen für Verhandlungen, erklärt der ehemalige Theologische Dezernent der sächsischen Landeskirche, Mitglied der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK). „Einen anderen nachhaltigen Weg zum Frieden gibt es nicht, auch wenn momentan als Ultima Ratio dem Aggressor Grenzen gesetzt werden müssen und militärische Verteidigung notwendig ist und die Ukraine Solidarität erhalten muss.“

Auch er bleibt beim Grundsatz: militärische Gewalt nur als letzte Möglichkeit. „Die erste Handlungsoption muss die Gewaltlosigkeit und die Suche nach nachhaltigen friedlichen Mitteln zu Konfliktbeilegung bleiben. Daran müssen wir jetzt in unserer Situation festhalten, da die Kehrtwende zu einer forcierten Militarisierung viel spontanen Beifall erhält - sonst erzielt Putin mit seinen Anhängern den ersten und folgenschweren Sieg.“

Das Entsetzen und die Ohnmachtsstarre zu überwinden

Er habe die mühsam über Jahre in Europa aufgebaute Friedensarchitektur zerstört, die wichtige Impulse auch durch den Olof-Palme-Marsch 1987 in Dresden und die Ökumenische Versammlung in der Kreuzkirche 1988/89 erhalten habe. Diesen Willen zu nachhaltigem Frieden durch Verhandlungen und Gewaltlosigkeit dürfe Putin nicht besiegen.

Gefragt sei nun vor allem Hilfe für die Flüchtlinge, so Christoph Münchow. „Gute Beispiele helfen das Entsetzen und die Ohnmachtsstarre zu überwinden.“

Annemarie Müller, bis 2017 Friedensreferentin im Ökumenischen Informationszentrum Dresden (ÖIZ), konstatiert ernüchtert, Diplomatie habe diesen Krieg weder verhindert, noch könne sie bislang ein Ende militärischer Gewalt erreichen. „Diese Erkenntnis ist für eine Friedensengagierte schwer zu ertragen.“

Von Gesprächen mit Vertretern der russisch-orthodoxen Kirche erwarte sie nichts. Zu eng seien diese mit dem Militär verwachsen, sähen im Westen nur moralischen Verfall, eine Gefahr, gegen die sich Russland auch mit militärischen Mitteln verteidigen müsse.

„Im Moment müssen wir an die Opfer denken und es aushalten, dass Putin nur die Sprache der Gewalt versteht. Ja, auch damit sind Friedensengagierte nicht mehr frei von Schuld am Tod von Menschen. Gewalt bringt keine Lösung des Konfliktes, jedoch hoffentlich bald ein Ende der Kampfhandlungen.“

Auf längere Sicht müsse verhindert werden, dass der Krieg Feindbilder schaffe. „Das ist kein Krieg des russischen Volkes, sondern von Putin und seiner Regierung angeordnet. ‚Die Russen‘ sind nicht unsere Feinde, auch nicht die bei uns lebenden.“ Sie dürften nicht beschimpft oder ausgegrenzt werden, betont Annemarie Müller. „Christliche Friedensarbeit hat den Menschen im Blick, der Gottes Ebenbild ist und unsere Solidarität braucht.“

Waffen schaffen keinen Frieden – oder?

Die katholischen Bischöfe in Deutschland sehen Rüstungsexporte kritisch, wie es in einer Erklärung heißt. Waffenlieferungen an die Ukraine jedoch halten sie für „grundsätzlich legitim“, damit das Land sein völkerrechtlich verbrieftes und auch von der kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen könne.

EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, sieht bei vielen derzeit „schmerzliche Lernprozesse“. Sie bleibe bei der Position: Waffen könnten Aggressoren abschrecken, verbrecherische Angriffskriege anzuzetteln, aber nicht längerfristig Frieden schaffen. Damit sieht sie Kirchenvertreter in einem Dilemma: „Wie immer wir uns positionieren: Wir können in dieser Situation keine weiße Weste behalten.“

Positionen christlicher Friedensethik Pax Christi: „Wir haben seit Jahren aus der Ukraine, aus Polen und aus dem Baltikum die Sorgen und Warnungen vor Übergriffen der Putin-Regierung auf frühere Gebiete der Sowjetunion gehört. Wir haben es gehört und nicht geglaubt.“ „Aber wir stehen in einem Dilemma. Friede in Jesu Sinne verzichtet auf Gewalt. Friede fängt dort an, christlich zu werden, wo die Nächstenliebe die Feindesliebe mit einschließt. Der Nächste ist für uns Christen auch der Feind. Und da fängt die Herausforderung an, uns zu zerreißen.“ „Mit Friedensgebeten schaffen wir Orte zur gegenseitigen Stärkung.“ (www.paxchristi.de) EKD: Friedensbeauftragter Landesbischof Friedrich Kramer (Evangelische Kirche Mitteldeutschlands) und Bernhard Felmberg, Bischof für die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr, unterstützen Verhandlungen, die Waffengewalt beenden, halten eine „Deeskalation der Sprache“ für nötig, Menschen in Russland seien nicht unsere Feinde. „Unsere erste Aufgabe ist es aber, für den Frieden zu beten.“ Initiative Sicherheit neu denken: Koordinator Ralf Becker von der Landeskirche Baden meint, Putin fühle sich wegen der Nato-Osterweiterung „seit 30 Jahren zu Recht betrogen vom Westen“; wer gedemütigt werde, reagiere manchmal gewaltsam (DLF, 7.3.2022); es gebe keine Alternative zu Dialog und Kooperation; die Nato solle den Neutralitätsweg Kiews aktiv unterstützen, dies wäre hilfreich zur schnellen Beendigung der Kampfhandlungen (www.sicherheitneudenken.de) Buch: Hartwig von Schubert: Pflugscharen und Schwerter. Plädoyer für eine realistische Friedensethik. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig (2019). 160 S., 15 Euro Internet: www.evangelische-friedensarbeit.de

In seinem Buch „Pflugscharen und Schwerter“ benennt der evangelische Theologe Hartwig von Schubert (Hamburg) das Problem: Wer politisch Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit wolle, müsse staatliche Macht gebrauchen und diese nötigenfalls mit Gewalt verteidigen. Damit jedoch kontaminiere er sich mit der „Sünde der Welt“. Er plädiert für eine „realistische rechtspazifistische liberale Position“. Christliche Ethik sieht er gefordert, „sich an der Verrechtlichung, Mäßigung und Humanisierung der staatlichen Gewaltpraxis solidarisch-kritisch zu beteiligen“. „Es wird gewiss nie falsch sein, dem prophetischen Gedanken zu folgen, Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden“, resümiert er. „Niemals jedoch sollte die Rüstungskonversion so weit gehen, nicht doch eine hinreichende Zahl von Schwertern im Arsenal zu behalten.“

Von Tomas Gärtner