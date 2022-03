Dresden

Der Impfstoff von Novavax kann in Sachsen ab sofort von allen Interessierten in Anspruch genommen werden. Wie das Sozialministerium am Mittwochmorgen mitteilte, werde das Präparat nicht mehr nur an Gesundheits- und Pflegepersonal abgegeben. Es sei ausreichend Impfstoff vorhanden.

13 Impfstellen bieten Novavax an

Termine für die Novavax-Impfung sind über das sächsische Impfportal möglich. Der Impfstoff wird in 13 Impfstellen angeboten. Es müsse aber nicht in jedem Fall ein Termin gebucht werden, teilte das Ministerium mit: „Geimpft wird auch ohne Termin. Auch kommunale Impfstellen sowie Krankenhäuser verfügen über Impfstoff von Novavax.“ Schnellstmöglich sollten auch die Arztpraxen einbezogen werden.

Köpping hofft auf Steigerung der Impfquote

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) zeigte sich erfreut, dass Novavax nun ohne Beschränkung freigegeben werden konnte: „Meine Hoffnung ist, dass er für viele Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit darstellt, sich nun doch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Auch dieser neue Impfstoff schützt zuverlässig vor einer schweren Corona-Erkrankung.“

Impfung ab 18 Jahren empfohlen

Die Sächsische Impfkommission empfiehlt eine Impfung mit dem Impfstoff von Novavax für Personen ab 18 Jahre. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Impfungen mit einem Abstand von 21 Tagen empfohlen. Ungeimpfte Personen mit einer durchgemachten Coronavirus-Infektion können den Impfstoff frühestens nach 28 Tagen zur Komplettierung der Grundimmunisierung erhalten.

Von kol