Leipzig

Sachsen will die meisten Pandemie-Einschränkungen zum 1. Juli abschaffen. Das sieht der Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung vor, der der Leipziger Volkszeitung bereits vorliegt. Abschließend soll das Kabinett am Dienstag entscheiden. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) will am Mittag die neuen Regelungen vorstellen.

Zwar umfasst die neue Verordnung noch immer 34 Paragrafen. Die meisten Vorschriften kommen aber gar nicht zur Anwendung, weil die Infektionszahlen in Sachen inzwischen so niedrig sind. „Unterschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 10, entfallen die Beschränkungen nach dieser Verordnung“, heißt es in dem Papier.

Wenige Einschränkungen gelten noch

Nur noch wenige Ausnahmen listet das Werk auf. Hygienekonzepte sind nach wie vor notwendig, wenn diese ausdrücklich vorgeschrieben sind. Das betrifft vor allem Freizeiteinrichtungen, aber auch Zoos oder Fitness-Studios. Und auch die Masken verschwinden nicht komplett aus dem Stadtbild. Sie müssen weiter in Läden und Märkten, im öffentlichen Personennahverkehr, bei körpernahen Dienstleistungen, von Mitarbeitern im Pflegebereich und bestimmten richterlichen Anhörungen aufgesetzt werden.

Auch für Großveranstaltung mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern gelten noch immer Einschränkungen, wie ein genehmigtes Hygienekonzept, die Kontakterfassung sowie ein tagesaktueller Test. Vollständig geimpfte Personen und Genesene müssen allerdings keinen Abstrich vornehmen lassen und gelten wie negativ Getestete. Diese Testregel findet auch für den Besuch von Clubs, Diskotheken, Musikclubs, Bordellen und Prostituierten eine Anwendung.

Und noch eine Einschränkung gilt: Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Kurzzeitpflege, Krankenhäuser und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe müssen Besuchsmöglichkeiten zulassen, dafür aber eigene Konzepte vorlegen.

Verschärfungen sind möglich

Die neue Corona-Schutzverordnung gilt zunächst bis zum 29. Juli. Sollten die Infektionszahlen in der Zwischenzeit den Wert von 10 wieder überschreiten, sind auch problemlos wieder Verschärfungen möglich. Am Montag lagen alle kreisfreien Städte und Landkreise in Sachsen unter der Grenzmarke.

Von Matthias Roth