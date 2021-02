Dresden

Ausgangssperren und 15-Kilometer-Regel als Folge der Corona-Pandemie können künftig von den Landkreisen und den Kreisfreien Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz gekippt werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Das soll Bestandteil der neuen Corona-Schutzverordnung werden, die die sächsische Landesregierung am Freitag beschließen will. Nach den Beratungen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Mittwoch, wird nun auch Sachsen neue Bestimmungen festlegen, die ab kommenden Montag und dann bis zum 7. März gelten sollen.

Maskenpflicht künftig auch im Auto

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) machte in Dresden dennoch klar, dass die bisherigen Kontaktbeschränkungen weiter bestehen bleiben sollen und mahnte: „Bitte bleiben Sie vorsichtig.“ Mehr noch: Bei Fahrten in Kraftfahrzeugen, an denen Personen aus mehreren Hausständen teilnehmen, soll künftig ebenfalls eine Maskenpflicht gelten.

Zu den ebenfalls ab Montag geplanten teilweisen Öffnungen von Grundschulen und Kitas, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), man werde ab 1. März ein neues Kontrollsystem installieren. Danach soll an jedem Freitag einer Woche geklärt werden, ob die Schulen und Kitas eines konkreten Landkreises in der kommenden Woche geöffnet bleiben können. „Wenn die Inzidenz unter 100 liegt, kann es weitergehen. Wenn die Infektionen an fünf Tagen hintereinander nach oben schießen, nicht“, so Kretschmer.

Köpping erinnerte daran, dass es für die Lehrer und Erzieher die Möglichkeit gibt, sich vor dem Montag noch einmal auf das Corona-Virus testen zu lassen. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie befürworte, auch diese Berufsgruppe früher zu impfen.

Click & Collect kommt, Frisiersalons öffnen am 1. März

Für die Öffnung von Friseurgeschäften ab 1. März gilt die Vorlage eines Hygienekonzepts, ein Terminmanagement sowie die Maskenpflicht. Gegenwärtig werde geprüft, ob eine wöchentliche Testung der dort Beschäftigten auf das Corona-Virus möglich ist. Gecheckt wird ferner eine Öffnung von fußpflegerischen Einrichtungen.

Click & Collect, die Bestellung via Internet oder Telefon und die Abholung vor Ort, soll ebenfalls Bestandteil der neuen Verordnung sein. Was in anderen Bundesländern bereits gang und gäbe ist, könnte dann am Montag auch in Sachsen starten. Voraussetzung ist die Einhaltung strenger Hygienschutzmaßnahmen bei der Abholung der Waren und gestaffelte Zeitfenster.

Der Erwerb der Fahrerlaubnis soll möglich sein, wenn dies aus berufsqualifizierenden Maßnahmen notwendig ist. Geprüft wird die Öffnung der Musikschulen im Einzelfall, nämlich dann, wenn einzelne Personen den Unterricht zur Studienvorbereitung benötigen.

Sachsen erneuert Angebot an Tschechiens Pendler

„Die Wahrheit ist: Wir sind nicht durch durch die Pandemie“, mahnte der Ministerpräsident. Deshalb werde es wahrscheinlich keine Öffnungen in Gastronomie und Hotellerie vor Ostern geben können. Er stellte aber weitere Lockerungen („Schritt für Schritt“) ab einer Inzidenz von 35 in Aussicht.

Kretschmer kündigte an, ab Wochenende schärfere Regelungen im Grenzverkehr mit Tschechien durchzusetzen, wo die Inzidenzrate mittlerweile bei über 1000 liegt. Mit täglichem Corona-Test sollen dann nur noch Angestellte von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie – im begrenzten Umfang – von landwirtschaftlichen Betrieben pendeln dürfen.

Gleichzeitig werde das bereits im ersten Lockdown beschlossene Angebot an tschechische Arbeitskräfte erneut, über die Woche hinweg nach Deutschland zu ziehen und dafür 40 Euro pro Tag Unterstützung vom Freistaat zu erhalten.

Von Roland Herold