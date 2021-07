Dresden

Katja Meier hat schon als Oppositionspolitikerin keinen Hehl daraus gemacht, was sie von der Null-Toleranz-Strategie des Freistaates hält: Nichts. Die harte Gangart in der sächsischen Strafverfolgung sei nichts anderes als „Law-and-Order-Gehabe“, um in der Bevölkerung leichtfertig Ängste zu schüren, schimpfte die Grüne im März 2019 während einer Landtagsdebatte. Inzwischen ist Katja Meier seit gut anderthalb Jahren die Justizministerin im Freistaat – und kämpft um eine neue Milde, um sogenannte Ermessensspielräume vor allem bei Kleinkriminalität und Möglichkeiten der Resozialisierung.

Bagatelldelikte werden in Sachsen ab zehn Euro Schaden bestraft

Allerdings hat die Ministerin die Rechnung ohne den Justizapparat gemacht. Oder besser gesagt: Ohne Generalstaatsanwalt Hans Strobl. Aus dessen Feder stammte im Frühjahr 2019 eine Rundverfügung, die der damalige Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) goutiert hatte. Darin war unter anderem die strengere Verfolgung von sogenannten Bagatelldelikten geregelt worden. Die Verschärfung galt unter anderem für Schäden ab zehn Euro, bei Diebstahl, Schwarzfahren, kleineren Schlägereien, Besitz von geringen Mengen an Drogen und Sachbeschädigungen wie Graffiti.

Der Tenor des 16-seitigen Papiers lautete: Ermittlungen sollten nicht mehr so häufig wegen Geringfügigkeit oder mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt werden. Das betraf etwa 45.000 Fälle pro Jahr. Seither musste mindestens ein Viertel aufgrund der neuen Regelung von den Staatsanwaltschaften weitergeführt werden.

Ministerin will Null-Toleranz-Strategie beenden

Nachdem sich die Justizministerin zum Jahreswechsel mit einer neuen Verwaltungsvorschrift, die die Null-Toleranz-Strategie beenden sollte, wundgerieben hatte, folgt jetzt der nächste Affront: Die besagte Strobl-Verfügung ist zwar mit dem 30. Juni außer Kraft gesetzt worden – doch an deren Stelle sind seit dem 1. Juli neue Richtlinien für die Staatsanwaltschaften getreten, die nahezu deckungsgleich mit den bisherigen Anweisungen sind. „Der Inhalt ist weitgehend unverändert geblieben“, bestätigt die sächsische Generalstaatsanwaltschaft auf LVZ-Nachfrage. Als Neuerung seien nur „Ausführungen zu der bislang wenig genutzten Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs“ aufgenommen worden.

Generalstaatsanwaltschaft sieht harte Linie „bewährt“

Doch damit lässt es die oberste Ermittlungsbehörde längst noch nicht bewenden. Mit Blick auf die kritische Haltung der Justizministerin wird erklärt: Die auf der bislang geltenden Rundverfügung beruhende Strafverfolgung habe sich „nach übereinstimmender Auffassung des Generalstaatsanwalts und der Behördenleiter der sächsischen Staatsanwaltschaften in der Praxis bewährt“. Mit den neuen Richtlinien werde „am eingeschlagenen Weg einer konsequenten Strafverfolgung festgehalten“ und den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zugleich ausreichend Ermessensspielraum für den Einzelfall eingeräumt. Genau diese Formulierung findet sich auch im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD aus dem Herbst 2019 – und ist damit nichts Geringeres als ein Totschlagargument.

Justizministerin: Neue Richtlinien entsprechen nicht Erwartungen

Die derart düpierte Ministerin spricht gegenüber der LVZ von einer „im Bundesvergleich auffälligen Konzentration auf die Verfolgung von Bagatelldelikten in Sachsen“, die sie nicht befürworte. Stattdessen müssten schwere Hass-, Gewalt-, Wirtschafts- und Cyberkriminalität in den Fokus genommen werden. Doch Katja Meier stellt ernüchtert fest: Die neuen Richtlinien des Generalstaatsanwalts entsprechen „inhaltlich ganz überwiegend seiner bisherigen Rundverfügung“ und „nicht in allen Bereichen den Erwartungen“.

Deshalb dringt die Justizministerin auf weitere Veränderungen und eine stärkere Einbindung des Landesstaatsanwaltsrates: „Aus der kriminologischen Forschung wissen wir, dass insbesondere in den Bereichen der Klein-, aber auch der Suchtkriminalität durch vermeintlich strenge Praxis kein positiver Effekt erzielt wird, im Gegenteil. Hier gilt es vor allem, präventiv zu arbeiten.“ Im Gespräch war zuletzt unter anderem, die Strafgrenze für Bagatelldelikte von zehn auf 50 Euro anzuheben. Letztendlich versucht Katja Meier, dem aktuellen Disput zumindest noch etwas Positives abzugewinnen: „Die Abkehr von der politisch vorgegebenen Null-Toleranz-Politik ist eingeleitet.“ Viel mehr Einflussnahme auf die Justiz lässt ihr Amt auch kaum zu. 

Generalstaatsanwalt geht nächstes Jahr in Ruhestand

Aus der Generalstaatsanwaltschaft verlautet dagegen: Es seien keine kurzfristigen Änderungen beabsichtigt – damit geht die Auseinandersetzung über das richtige Strafmaß für Kleinkriminelle wohl oder übel in eine neue Runde. Allerdings genießt Strobl die Rückendeckung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der ihm wiederholt zur Seite gestanden hat („Strafdurchsetzung ohne Rabatt“). Möglicherweise löst sich das Problem aber auch von allein: Der Generalstaatsanwalt verabschiedet sich in einem halben Jahr, Ende Januar 2022, in den Ruhestand. Es könnte durchaus sein, dass die Justizministerin bis dahin ausharren muss. Mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolgerin ließe sich der avisierte Abschied von der harten Gangart vielleicht einfacher umsetzen als unter dem Amtsinhaber. Sicher ist dies aber keineswegs.

Von Andreas Debski