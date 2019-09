Dresden

Sachsens Migranten haben mit Besorgnis auf die Ergebnisse der Landtagswahlen im Freistaat reagiert. „Die AfD spielt Menschen mit einer antipluralistischen, menschenfeindlichen Rhetorik und gezielt verbreiteten Falschmeldungen gegeneinander aus“ , sagte Emiliano Chaimite, Vorsitzender des Dachverbands sächsischer Migrantenorganisationen ( DSM) am Dienstag in Dresden. Angesichts der großen Zahl an Stimmen für die Rechten könne auch nicht mehr von einer Protestpartei gesprochen werden. „Rassismus, Islamfeindlichkeit und die Ablehnung zentraler demokratischer Grundwerte haben sich durch alle Gesellschaftsschichten gefressen“, so der seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebende, gebürtige Mosambikaner.

Mit Blick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen im Freistaat hoffen Sachsens Migranten auf Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): „Der DSM freut sich über die klare Absage des Ministerpräsidenten an eine mögliche Koalition mit der AfD. Wir hoffen, dass es nun zu einer schnellen Regierungsbildung kommt, die die bisherigen positiven Schritte in der Integrationsarbeit fortführt und die Teilhabe von Menschen mit internationaler Biographie in Sachsen weiter verbessert“, so DSM-Sprecher David Streit gegenüber der LVZ.

Müssen dringend zusammenstehen

Tatjana Jurk, Vorsitzende des Freitaler Vereins Miteinander, appellierte an die sächsische Landespolitik, sich künftig sicht- und wahrnehmbar gegen jegliche Art der Menschenfeindlichkeit zu positionieren. „Wir müssen jetzt dringend zusammenstehen für eine Kultur des gesellschaftlichen Miteinanders. Ausgrenzung darf in Sachsen keinen Platz haben“, so Jurk.

Angesichts der vergleichsweise hohen Wahlbeteiligung von 66,6 Prozent am vergangenen Sonntag gebe es aber auch Grund für Optimismus. „Dass über 70 Prozent die AfD nicht gewählt haben, zeigt, dass eine Mehrheit der Menschen in Sachsen für zentrale demokratische Grundwerte einsteht. Diese Mehrheit muss nun gehört werden“, so die Freitalerin weiter, die auch Co-Vorsitzende des DSM ist.

Forderungskatalog an Mackenroth und Köpping

Der in Leipzig lebende indische Filmemacher Kanwal Sethi forderte die neuen Landtagsabgeordneten unterdessen auf, Feindbilder abzubauen: „Alle demokratischen Parteien sind gefragt, sich entschieden gegen Angstmache zu wehren und Menschen besser aufzuklären“, so Sethi. Noch kurz vor der Wahl hatte der 48-Jährige einen Forderungskatalog des DSM an Sachsens Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth ( CDU) und Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) übergeben. „Das Ergebnis vom letzten Sonntag zeigt, wie wichtig die Arbeit des DSM ist“, so Sethi.

In den Forderungen der Migranten geht es vor allem um verbesserte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, um einen Dialog der Kulturen, um den Zugang zu frühkindlicher Bildung und Gesundheitsvorsorge auch für Migranten, um die Einhaltung von Grundrechten – auch bei Abschiebungen – und um die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt.

Zuwanderung sei keine Illusion, keine Verschwörung und auch keine Katastrophe, schreibt der Filmemacher im Vorwort des Katalogs. Sie sei ein Fakt. „In den nächsten Jahren werden weltweit fast eine halbe Milliarde Menschen unterwegs sein zu einem neuen Leben. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, Wanderungen seien etwas Ungewöhnliches oder nur exzeptionelle Störfälle der Geschichte.“ Damit die Integration vor Ort gelinge, sei es wichtig, nicht immer nur über Migranten zu reden, sondern auch mit ihnen.

Von Matthias Puppe