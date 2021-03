Dresden

In Sachsen haben Menschen am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versammelten sich mehrere hundert Demonstrierende in Dresden, sowie kleinere Gruppen in Meißen und Riesa (Landkreis Meißen) und in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis).

In Dresden und Riesa ist es laut Polizei zu mehreren Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes gekommen. In Riesa wurde zudem ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz festgestellt.

Querdenker in Meißen und Riesa

Während bei den Protesten in Dresden laut einem Sprecher der Polizei sowohl Gegner der Corona-Maßnahmen, als auch Befürworter waren, haben sich in Meißen und Riesa vor allem Personen versammelt, die der „Querdenken“-Gruppe nahestehen. In Annaberg-Buchholz fand die Versammlung unter dem Motto “Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Demokratie und die Coronamaßnahmen„ statt.

Von RND/dpa