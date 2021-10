Sachsen: Maskenpflicht im Unterricht soll ab 8. November enden

Dresden

Sachsen will die Maskenpflicht im Unterricht ab 8. November aufheben. Voraussetzung ist aber, dass die Vorwarnstufe in Sachsen nicht erreicht ist – also nicht 650 Normal- oder 180 Intensivbetten in Krankenhäusern mit Corona-Patienten belegt sind. Darauf hat sich die Landesregierung am Dienstag bei der Beratung über die Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung verständigt. Das Kabinett folgt damit einem Wunsch von Kultusminister Christian Piwarz (CDU). 

An Grundschulen gilt bereits jetzt keine Maskenpflicht im Unterricht. An weiterführenden Schulen muss ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 in den Klassenräumen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Piwarz: „Mit Augenmaß“ vorgehen

Piwarz betonte, dass das Ansteckungsrisiko auch bei fehlender Maske wegen der regelmäßigen Coronatests gut eingegrenzt werden könne. Man teste teilweise nach Infektionsfällen die Schülerinnen und Schüler täglich: „Wir sind flexibel in der Anwendung der Tests. Da ist es möglich, auf die Maske zu verzichten.“

Die kleineren Koalitionspartner hatten zunächst zurückhaltend reagiert, als der Kultusminister vor zehn Tagen das Ende der Maskenpflicht im Unterricht angedeutet hatte. Am Dienstag sagte Piwarz nun, dass er „mit Augenmaß“ vorgehen wolle. Er habe allerdings auch die Rückmeldung von Lehrerseite erhalten, dass das stundenlange Tragen einer Maske belastend sei. Nicht zuletzt aus pädagogischer Sicht sei es demnach wünschenswert, auf die Maske zu verzichten. „Dem wollen wir nun Rechnung tragen“, so Piwarz. „Aber wir müssen weiterhin achtsam sein.“ Die Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume werde weiterhin angewandt.

3 von 1400 öffentlichen Schulen derzeit geschlossen

Der Kultusminister zeigte sich überzeugt, dass die Corona-Situation in den Schulen unter Kontrolle sei. Sowohl die Schulleitungen als auch die lokalen Gesundheitsämter seien über eventuelle Infektionen schnell informiert. Zwar habe man in den vergangenen Wochen einzelne Schulen vorübergehend schließen müssen. Aktuell betreffe das sachsenweit drei Schulen – zwei Gymnasien und eine Grundschule. Bei 1400 Schulen in öffentlicher Trägerschaft sei das aber „hinnehmbar“, sagte Piwarz. „Vor allem ist es keine flächendeckende, keine lang andauernde Schließung.“

Neben der Maskenpflicht im Unterricht hat die Landesregierung weitere Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung beraten. So sollen beispielsweise Landkreise und kreisfreie Städte für Weihnachtsmärkte und Bergparaden Ausnahmeregelungen erlassen können, welche die 3G-Regel, die Kontaktnachverfolgung und die Besucher-Höchstgrenze betreffen. Auch das 2G-Optionsmodell soll angepasst werden. Die neue Verordnung wird kommenden Dienstag beschlossen. Sie soll am 21. Oktober in Kraft treten.

Von Kai Kollenberg