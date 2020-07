Dresden

Shoppen mit Atemmaske? Seit der Freistaat im Mai den Corona-Lockdown lockerte und Händler ihre Läden wieder öffnen durften, gilt die Vorschrift. Doch knapp zwei Drittel der Sachsen (61 Prozent) gehen nicht gern mit Nase-Mund-Schutz einkaufen. Das ist Ergebnis einer aktuellen Umfrage der DNNzum Kaufverhalten.

Viele finden die Maskenpflicht und das Abstandsgebot unangenehm und umständlich. So wundert es nicht, dass ebenfalls zwei Drittel der Sachsen (65 Prozent) sagen, dass sie die Möglichkeit, nun wieder überall shoppen zu gehen, nicht ausgiebig nutzen. Es herrscht Kaufzurückhaltung, an der auch die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung um drei Prozent nicht viel ändern dürfte. Nur jeder vierte Sachse sagt laut Umfrage , dass er jetzt voller Begeisterung die Geschäfte stürmt, ein Viertel dagegen bevorzugt den Online-Einkauf.

Die Jungen fühlen sich am wenigsten gestört

Ein weiteres Drittel gibt an, zu wenig Geld zu haben für ausgiebiges Shoppen. Allein in Sachsen sind infolge der Pandemiemaßnahmen rund 500.000 Männer und Frauen in Kurzarbeit.

Für die repräsentative Studie befragte das Erfurter Insa-Institut vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2020 insgesamt 1020 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Sachsen sowohl telefonisch als auch online. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt 3,1 Prozentpunkte.

Noch vor knapp einer Woche hatten mehrere Bundesländer eine Abschaffung der Maskenpflicht im Handel erwogen. So sah Mecklenburg-Vorpommern aufgrund des geringen Infektionsgeschehens keinen Grund, länger an der Maskenpflicht festzuhalten. Auch Sachsen und Niedersachsen zogen eine Abkehr in Erwägung. Sofort gab es Kritik, etwa von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland warnte: „Ich finde es falsch, Menschen jetzt durch Abschaffung der Maskenpflicht zu mehr Konsum zu bewegen“, sagte er. Am Montag schließlich einigten sich die 16 Gesundheitsminister der Länder in einer Schaltkonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) darauf, die Maskenpflicht vorerst beizubehalten.

Mit 70 Prozent stört die Maskenpflicht im Freistaat am meisten die 40- bis 49-Jährigen. Die wenigsten Probleme mit dem Mundschutz beim Einkaufen haben die 18- bis 29-Jährigen (50 Prozent). Auch die über 60-Jährigen akzeptieren die Maskenpflicht mehr als die 30- bis 59-Jährigen.

Wer hat sich überhaupt beim Einkauf angesteckt?

Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen für die Region Westsachsen, bestätigt die schwierige Lage des Einzelhandels. „Über die gesamte Breite des Handels können wir die verlorenen Umsätze nicht aufholen“, sagte er. „Wir sind dafür, das Tragen der Maske perspektivisch der Freiwilligkeit zu überlassen. Es ist kein Fall einer Ansteckung bekannt, die dem Handel entsprungen wäre.“

Engelmann-Merkel befürchtet, dass wahrscheinlich einige Geschäfte die Corona-Krise nicht überleben werden. Derzeit sei es besonders problematisch für die Bekleidungsgeschäfte, da Mode kurzlebig ist. Auf der anderen Seite habe der Lebensmittelhandel mit einem breiteren Sortiment weniger Sorgen.

Diesen Trend bestätigt das Statistische Landesamt Sachsen. Den Zahlen bis April 2020 zufolge verzeichnete der sächsische Einzelhandel im April insgesamt einen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent gegenüber April 2019. Während Supermärkte mit neun Prozent über den Umsatzwerten des Vorjahresmonats lagen, brachen die Umsätze in den zwischenzeitlich geschlossenen Handelsbereichen ein. So betrug der Rückgang beim Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen 83,4 Prozent. Der Online-Handel erreichte dagegen im April 2020 ein Rekordergebnis, eine Steigerung von 35,9 Prozent gegenüber April 2019.

Von Anita Kecke