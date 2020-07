Leipzig

Sachsen holt bei den Löhnen auf, landet aber im Bundesvergleich abgeschlagen auf dem drittletzten Platz, hinter Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Das mittlere Einkommen der vollzeitbeschäftigten Sachsen betrug im Vorjahr 2695 Euro brutto. Das ist ein Zuwachs von 108 Euro im Vergleich zum Jahr davor.

Damit gehört der Freistaat zu den Bundesländern mit der größten Lohnsteigerung, wie die Landesarbeitsagentur mitteilt. Im Ländervergleich konnten nur Berlin (plus 141 Euro), Brandenburg (plus 115 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (plus 112 Euro) einen größeren Zuwachs gegenüber 2018 verzeichnen.

Zu wenig Konzernsitze und Forschungseinrichtungen

Gründe für die Lohnunterschiede zwischen den Bundesländern sind laut Agentur die regionalen Wirtschaftsbranchen und Betriebsgrößen. Beispielsweise sind große Betriebe oft tarifgebunden – zahlen deshalb meist auch höhere Löhne. In Sachsen findet sich eher eine kleinteilige Wirtschaftsstruktur vor. Auch Konzernsitze und gut bezahlte Forschungs- und Entwicklungsbereiche sind in Sachsen im Vergleich zu westlichen Regionen weniger präsent, heißt es.

Im Bundesschnitt beträgt der Medianlohn 3401 Euro. Der Medianlohn ist kein Durchschnittslohn, sondern liegt in der Mitte aller Löhne: Die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten verdient mehr, die andere Hälfte weniger als den Medianlohn. Am meisten verdienen im Schnitt übrigens die Hamburger mit 3820 Euro, gefolgt von den Baden-Württembergern (3755).

In Sachsen wird am meisten in Dresden und Leipzig verdient

Auch innerhalb Sachsens gibt es erhebliche Lohnunterschiede. So liegt der Medianlohn von Dresden (Maximum) um 820 Euro über dem im Landkreis Görlitz (Minimum). Auch im Kreisvergleich sind die Unterschiede auf die Branchenstrukturen sowie die Anzahl und Größe der Betriebe zurückzuführen. Die höchsten Medianlöhne gab es im vergangenen Jahr in den drei kreisfreien Städten Dresden (3200 Euro), Leipzig (3050 Euro) und Chemnitz (2888 Euro). Die geringsten werden in Görlitz (2380 Euro), im Erzgebirgskreis (2390 Euro) und in Mittelsachsen (2454 Euro) gezahlt.

Von Andreas Dunte