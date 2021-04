Dresden

Nach Angaben von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) können sich die Menschen bis zu dreimal in der Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Bislang war allgemein nur von einem Test die Rede.

Wie Kretschmer auf Twitter schrieb, werde die „Impfverordnung des Bundes falsch interpretiert“. Demnach bedeute „mindestens einmal pro Woche“ ausdrücklich, dass Tests mehrfach wöchentlich kostenlos möglich seien. „Empfohlen sind sie dreimal pro Woche“, schrieb Kretschmer.

Nach Medienberichten: Regierungssprecher bestätigt Aussage

Der „Bild“-Zeitung, die als erstes über den Tweet berichtet hatte, bestätigte Regierungssprecher Ralph Schreiber die Aussage. Demnach können sich Sachsen zumindest in den öffentlichen Testzentren auch mehrfach kostenlos testen lassen.

In dieser Woche hatte in Leipzig schon die Testpflicht bei Friseuren für Ärger gesorgt. Nach Angabe der Salons hatten dort reihenweise Kunden ihre Termine abgesagt, weil sie kein negatives Testergebnis vorweisen konnten oder wollten. Einen Überblick über die Testzentren in Leipzig und der Region gibt es unter anderem hier.

Von RND/ans