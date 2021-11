Dresden

Die sächsische Staatsregierung bereitet derzeit eine Postwurfsendung mit Informationen zur Coronaschutzimpfung vor, die an alle Haushalte in Sachsen verteilt werden soll. Das teilte das Sozialministerium in Dresden auf LVZ-Anfrage mit. Parallel laufe dazu laufe bereits die Impfwerbekampagne sachsenweit über die verschiedensten Kanäle wie Tageszeitung, Wartezimmer-TV, Social Media oder auch Fahrgastfernsehen.

Erzgebirgskreis als Modellfall untersucht

Zuvor hatte das Leipziger Büro für strategische Beratung den Auftrag bekommen, einen systematischen, datengestützten, mikro-geografischen Ansatz für eine sächsische Modellregion zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ausgewählt dafür wurde der damals von Corona besonders schwer getroffene Erzgebirgskreis.

Bürochef Uwe Hitschfeld sagte seinerzeit: „Wir wurden beauftragt, aus den sozio-demografischen Gruppen eine konkrete Zielgruppe zu formulieren. Anschließend sollten wir kleinräumig untersuchen, wo diese Zielgruppe anzutreffen und wie ihr Mediennutzungsverhalten ist.“ Daraus seien dann Schlussfolgerungen für eine wirksame, zielgruppengenaue Kommunikationsstrategie, aber auch Möglichkeiten für eine Optimierung der niedrigschwelligen Angebote der Impfkampagne entwickelt worden.

70 000 Flyer wurden verteilt

Zu den Gemeinden mit den potenziell meisten Impfverweigerern im Erzgebirgskreis zählten damals Lößnitz, Niederwürschnitz, Auerbach, Geyer, Zschopau, Wolkenstein, Kurort Seiffen, Johanngeorgenstadt, Bärenstein und Jöhstadt. „Unsere Untersuchung geht so ins Detail, dass wir – wenn der Impfbus dort in einer Straße steht – sagen können, in welchem Straßenabschnitt es Sinn macht zu klingeln und wo nicht“, sagt Hitschfeld.

Mittlerweile – so das Sozialministerium – gab es im Erzgebirgskreis gezielte Impfwerbung mit Print- und Online-Anzeigen, City-Cards und Info-Material als Postwurfsendung. Über 70 000 Haushalte hätten einen Flyer erhalten, darüber hinaus wurden Anzeigen in Tages- und Wochenzeitungen geschaltet. Weiterhin seien 30 000 Stück EdCard/Postkarte über Gastronomiebetriebe verteilt sowie Social Media Posts als Facebook Ad mit regionaler Vorauswahl „Erzgebirgskreis“ ausgespielt worden.

Die Zustellung des Informationsmaterials erfolgte laut Ministerium allerdings lediglich als Postwurfsendung an alle Haushalte in bestimmten Zustellbezirken. Eine personenbezogene Ansprache sei somit nicht geplant. Gründe wurden nicht genannt.

Von Roland Herold