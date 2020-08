Leipzig

Der Krankenstand in Sachsen und Thüringen ist in den ersten beiden Corona-Wochen extrem angestiegen. Das geht aus den Auswertungen mehrerer Krankenkassen hervor, die der LVZ vorliegen. Insbesondere Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen verdoppelten sich. Krankenkassen und Ärztevertreter hatten Anfang März mit der Einführung der telefonischen Krankschreibung dafür gesorgt, dass Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege den Weg in die Praxis des Hausarztes nicht mehr antreten mussten.

Verdreifachung der Zahlen in Leipzig und Dresden

Die AOK Plus vertritt in den Bundesländern Sachsen und Thüringen jeweils etwa die Hälfte der gesetzlich Versicherten. Rund 38 000 von ihnen ließen sich allein in der Woche vom 9. bis 16. März wegen Atemwegserkrankungen krankschreiben. Das waren mehr als doppelt so viele wie in der Vergleichswoche des Vorjahres (rund 15 000). In Leipzig und Dresden sogar fast dreifach so viele. Noch stärker war dann allerdings zwei Wochen später der Rückgang bis hin unter das Niveau des Vorjahres.

Anzeige

Auch die Barmer registrierte in Sachsen pro Woche rund 5000 Krankschreibungen. Dabei blieben deutlich mehr Frauen (rund 3200) als Männer (rund 1800) zuhause. Insgesamt gab es auch hier etwa eine Verdoppelung. Landesgeschäftsführer Fabian Magerl sagt: „Vermutlich waren die Menschen gerade bei Atemwegserkrankungen in diesem Jahr deutlich vorsichtiger. Um ihre Kollegen nicht anzustecken, blieben sie lieber zu Hause.“

Weitere DNN+ Artikel

Drastischer Rückgang im April und Mai

Das glaubt auch Matthias Eberitzsch von der Kaufmännischen Krankenkasse ( KKH) in Leipzig. Laut KKH sei die Zahl der Krankschreibungen im März geradezu „explodiert“. Doppelt so viele Arbeitnehmer wie im Vorjahresmonat hätten sich wegen Husten, Schnupfen oder ähnlichen Symptomen krankschreiben lassen. Mehr Frauen als Männer und vor allem mehr Mitarbeiter in der Kinderbetreuung, Alten- und Krankenpfleger sowie Krankenschwestern. „Aufgrund der Zahlen vermuten wir, dass in der Pandemie-Hochphase viele Arbeitnehmer bei Corona-ähnlichen Symptomen zu Hause geblieben sind, um andere Menschen nicht zu gefährden“, so Eberitzsch.

Trotz Corona-Krise hat jeder versicherte Beschäftigte der Deutschen Angestellten-Krankenkasse ( DAK) im ersten Halbjahr durchschnittlich genauso viele Fehltage wie im Vorjahreshalbjahr: 7,6 Tage. Auch hier war der Lockdown-Monat März deutlich erhöht. Im April ging er aber bereits zurück, und im Mai und Juni erreichte er Tiefstände, so Sprecher Daniel Caroppo.

Auch bei der Techniker Krankenkasse (TK) meldeten sich mehr Versicherte krank. „Der Krankenstand in den ersten Corona-Wochen ist extrem angestiegen, hat sich jedoch anschließend deutlich abgeflacht“, bestätigt die Leiterin der TK in Sachsen, Simone Hartmann. Gegenüber 2019 fand zunächst sogar beinahe eine Verdreifachung der Fehlzeiten unter den hier Versicherten wegen Erkältungskrankheiten statt. Danach ließen sich weniger Menschen krankschreiben als im Jahr davor.

„Von Ausnutzung keine Rede“

„Kontaktverbote, genauere Einhaltung der Hygieneregeln, das schöne Wetter, Homeoffice, weniger Stress – alles potenzielle Gründe, die diesen Rückgang erklären würden“, heißt es dazu bei der AOK Plus. Deutlich werde damit aber letztendlich auch, dass von einer Ausnutzung der telefonischen Krankschreibung nicht die Rede sein könne.

„Entgegen der Erwartungen ist ein nachhaltiger Anstieg der Arbeitsunfähigkeit ausgeblieben, obwohl es wegen der Pandemie noch bis Ende Mai die telefonische Krankschreibung gab“, erklärt DAK-Sprecher Caroppo. „Das zeigt, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungs-Geschehen sehr sinnvoll sind.“

Von Roland Herold