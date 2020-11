Leipzig

Dramatischer Appell der Sächsischen Krankenhausgesellschaft ( KGS): „Angesichts der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen im Freistaat spitzt sich die Situation in den Kliniken weiter zu“, sagte Geschäftsführer Stephan Helm am Freitagnachmittag in Leipzig. „In einigen Krankenhäusern, so der KGS-Chef, werde bereits an der Belastungsgrenze gearbeitet. „Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Corona erkrankt oder in Quarantäne, die verbleibenden arbeiten am Limit“, machte er auf die immer schwieriger werdende medizinische Situation aufmerksam.

„Die Lage ist ernst, sehr ernst“

Helm, dessen Gesellschaft die 78 Krankenhäuser im Freistaat vertritt, verweist vor allem darauf, dass es für die Kliniken neben der aufwendigen Behandlung von Corona-Patienten auch um die Aufrechterhaltung eines notwendigen Regelbetriebes und damit um die gesamte medizinische Versorgung und der Krankenhäuser selbst geht. „Die Lage ist ernst, sehr ernst“, sagte er.

Deshalb wendet sich die KGS auch direkt an die Bevölkerung mit der Forderung, die politischen Bemühungen um eine massive Eindämmung der Coronawelle zu unterstützen. „Halten Sie die Corona-Regeln der sächsischen Landesregierung ein. Die AHA-Regeln und das deutliche Reduzieren von Kontakten sind das Gebot der Stunde.“ Man sei sich der Beeinträchtigungen für das gesellschaftliche Leben zwar durchaus bewusst, so Helm weiter. „Aber absolute Priorität hat jetzt der Schutz der Bevölkerung und des Personals in den Krankenhäusern.“

„Existenzielle Entscheidungen“

Laut Helm ist Sachsen wegen der Strukturen aus der ersten Corona- Lage noch geradeso in der Lage die Versorgung von Corona- als auch Nichtcoronapatienten zu steuern und abzusichern. „Sollte es aber nicht gelingen, den Zustrom in die begrenzten intensivmedizinischen Kapazitäten zu reduzieren, werden sowohl Patienten und deren Familien, als auch medizinisches und pflegerisches Personal vor existentiellen Entscheidungen stehen.“ Dies gelte es zwingend zu verhindern.

Ähnlich wie die KGS hatte am Mittwoch auch die Sächsische Landesärztekammer von einer „bedrohlichen und besorgniserregenden Situation“ mit dem Blick auf die Intensivkapazitäten gesprochen. Sachsen hat aktuell nach Berlin bundesweit den zweithöchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Covid-19-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner). Sie lag bei 220 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die höchste Inzidenz im Freistaat weist der Landkreis Zwickau mit einem Wert von 356,2 auf. Auch der Landkreis Görlitz gehört mit mehr als 300 Neuinfektionen zu den Regionen mit den höchsten Infektionsraten in Deutschland.

Von André Böhmer