Dresden

Der Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine hat teils langjährige Partnerbeziehungen evangelischer und katholischer Kirchgemeinden in Sachsen nach Russland extrem erschwert. Zoom-Konferenzen, Telefonate, E-Mails mit Moskau oder St. Petersburg seien möglich, sagt Christian Behr, Superintendent von Dresden Mitte. „Doch müssen wir Begriffe wie ‚Krieg‘ vermeiden, um unsere Partner nicht zu gefährden.“ Deren Bedrückung sei vernehmbar. „Sie verschließen die Augen nicht vor den Ereignissen, müssen aber vorsichtig sein.“ Zudem gebe es unterschiedliche Ansichten zu dem Angriff der russischen Truppen.

„Dennoch wollen wir gerade in diesen Zeiten der Abgrenzung Grenzen durch solche persönlichen Kontakte überbrücken“, betont Christian Behr. Sie hätten sich immer schon als wertvoll erwiesen. „Viele haben diese Möglichkeit gar nicht. Wo aber Freundschaften entstehen, werden Ängste und Vorurteile abgebaut.“

Behr: „Wir können nicht alle Russen für den Krieg verantwortlich machen“

Seit einem ersten Besuch von Elena Bondarenko, der evangelisch-lutherischen Pröpstin in Moskau, und Ivan Shirokov, damals Vikar in Jaroslawl, 2013 in der Landeshauptstadt unterhält der Kirchenbezirk Dresden Mitte diese Partnerbeziehung. Außer Jaroslawl und Moskau gehören noch drei weit verstreute, kleine Kirchgemeinden in Woronesh, Kostroma und Smolensk dazu. Gruppen aus dem Dresdner Kirchenbezirk waren zu ein, zwei Besuchen pro Jahr in Moskau, auch Konfirmanden; Jugendliche von dort kamen hierher.

„Wir können nicht alle Russen für den Krieg verantwortlich machen und ein ganzes Volk verteufeln“, meint Christian Behr. Er hoffe, dass der Krieg möglichst bald aufhöre und persönliche Kontakte wieder leichter möglich seien. „Nur so kann Frieden passieren.“

„Gerade in solch einer schweren Krise braucht es diese Verbundenheit, auch wenn die Partner anderer Meinung sind“, betont auch Friedemann Oehme. Der Oberkirchenrat ist als Ökumenereferent für Kontakte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens zu anderen Konfessionen und ins Ausland verantwortlich. „Unsere Gemeinden sind sehr motiviert, ihre Kontakte zu halten“, konstatiert er. Sachsen hält Verbindung zu den Lutheranern im europäischen Teil Russlands; außer denen nach Moskau hat der Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz einen Draht nach Orenburg, der Kirchenbezirk Vogtland nach Ufa.

Für Schwierigkeiten sorgen außerdem die Sanktionen. „Wir können kein Geld überweisen“, sagt Friedemann Oehme. „Wir suchen nach Wegen, wie es dennoch möglich ist. Aber das belastet unsere Partnerschaften.“

Während die Hilfsbeziehungen zur Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine intensiver und persönlicher geworden seien, gestalteten sich die zu Partnerkirchen in Russland schwieriger, sagt eine Sprecherin des Gustav-Adolf-Werkes in Sachsen (GAWiS). Neben gekappten Kommunikationskanälen wie Facebook oder Instagram nennt auch sie als Problem, dass Geldüberweisungen nicht mehr möglich seien.

Erzbischof flüchtet nach Deutschland

Der Südwest Presse berichtete Erzbischof Dietrich Brauer, im Kaliningrader Gebiet habe man ein kirchliches Altenheim schließen müssen, weil dessen Finanzierung nicht mehr gesichert war. Das Konto sei eingefroren worden. Der 39-Jährige, einer russlanddeutschen Familie aus Wladiwostok entstammend, aufgewachsen in Moskau, leitet seit 2011 die lutherische Kirche im europäischen Russland.

Am 22. Februar, zwei Tage vor Kriegsbeginn, hatte er in einem Brief an Bischöfin Petra Bosse-Huber, zuständig für Ökumene und Auslandsarbeit bei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), gute Beziehungen zu den Brüdern und Schwestern in der Ukraine befürwortet und deutliche Worte gegen ein militärisches Eingreifen gewählt: „Denn mit Waffen ist nichts zu erreichen: weder nachhaltiger Frieden noch echte Gerechtigkeit für alle. Und Christen ist geboten, keine Krieger, sondern Friedensstifter zu sein.“

Nach dem 24. Februar habe er im Gottesdienst nicht mehr von Krieg sprechen, nicht mehr für den Frieden beten und keinen Kontakt zu den ukrainischen Glaubensgeschwistern aufnehmen dürfen, berichtete er in einem Gespräch mit der Medienbeauftragten der Prälatur Reutlingen. „Es gab eine klare Forderung des Präsidialamtes an alle religiösen Leader, sich zu äußern und den Krieg zu unterstützen“, sagte er. „Die meisten haben es getan.“ Einer gemeinsamen Erklärung aller Religionsgemeinschaften für Frieden, die er verfassen wollte, hätten sich die anderen nicht angeschlossen.

Als der Druck aus Putins Präsidialamt bedrohlich für ihn wurde, floh er mit seiner Frau, einer Pfarrerin, und den drei Kindern über Umwege nach Deutschland. Die Württembergische Kirche hat ihn in Ulm aufgenommen. Von dort versucht er, die 170 Kirchgemeinden mit 50 Pfarrerinnen und Pfarrern zu koordinieren.

Auf der dreitägigen Frühjahrstagung der sächsischen Landessynode, die heute in der Dresdner Dreikönigskirche beginnt, soll es unter anderem um die Kirchen in Osteuropa gehen, deren Situation der Krieg in der Ukraine mit Hunderttausenden Kriegsflüchtlingen verändert hat. Auch Dietrich Brauer soll dort sprechen.

Die Sehnsucht nach Frieden eint

Katholiken in Dresden-Zschachwitz pflegen seit 2016 regen Austausch mit der Gemeinde „Christus König“ in Marx an der Wolga, waren zu Besuch und empfingen Besucher von dort. Eine junge Frau aus Marx absolvierte ein Soziales Jahr in der Zschachwitzer Ortsgemeinde „Heilige Familie“, wie Pfarrer Michael Gehrke berichtet. Gemeindemitglieder finanzierten den Hausmeister und einen karitativen Fond zur Hilfe für besonders Bedürftige. Das funktioniere nun nicht mehr so einfach.

„Offen über den Krieg kommunizieren können wir nicht“, sagt Pfarrer Gehrke. Bosco Marschner, seit 2015 Pfarrer der Marxer Gemeinde, stammt aus Schirgiswalde. In seinem Internet-Blog (anderwolga.wordpress.com) dankte der 55-Jährige sehr vorsichtig allen, die sich nach seiner Gemeinde erkundigten und ihre Verbundenheit versicherten: „Bei uns in der Gemeinde sind die Sichtweisen auf die gegenwärtigen Ereignisse verschieden, was jedoch alle vereint, ist das Gebet und die Sehnsucht nach Frieden.“

Die Priester samt ihrem Bischof Clemens Pickel in Saratow, der aus Colditz stammt, sind für die Verlängerung ihrer Visa von der Entscheidungsmacht russischer Behörden abhängig, ihre Gemeinden werden laufend kontrolliert. „Wir möchten sie nicht in Gefahr bringen“, sagt Pfarrer Gehrke. Mehr als „Stand-by-Kontakt“ sei nicht möglich. Einig seien sie sich jedoch darin: „Wir müssen die Verbindung halten“.

Von Tomas Gärtner