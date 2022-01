Leipzig

Der Freistaat sieht derzeit keine Notwendigkeit, die Informationen für Verbraucher über die Qualität von Pflegeheimen auszuweiten. Das geht aus einer Antwort des sächsischen Sozialministeriums (SMS) auf eine LVZ-Anfrage hervor. Um Doppelprüfungen zu vermeiden, untersuche der Medizinische Dienst regelmäßig die Qualität der Betreuung und Versorgung, während die Heimaufsichtsbehörde (der Kommunale Sozialverband Sachsen) den Anforderungen an den Betrieb nachgehe, teilte das Haus von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) mit.

Stichproben-Bericht für 2018 und 2019

Die Heimaufsichtsbehörde berichte dem SMS dann regelmäßig alle zwei Jahre. So sei Stichproben-Bericht für 2018 und 2019 im Internet öffentlich einsehbar. Allerdings werden dort nur allgemeine Daten veröffentlicht, ohne Heime konkret zu benennen. Darüber hinaus finde laut SMS ein regelmäßiger Austausch zwischen Heimaufsicht und Medizinischem Dienst statt. „So ist die Qualität der Betreuung und Versorgung in jedem Fall gesichert und geprüft“, heißt es aus Dresden. Den Einrichtungen stehe es dann frei, den Prüfbericht der Bewohnervertretung bekannt zu geben.

Auch der Geschäftsführer des Landesverbandes der Volkssolidarität, Steffen C. Lemme, hält die vorhandenen Informationsmöglichkeiten für ausreichend. Er verweist unter anderem auf Plattformen wie den AOK-Pflegenavigator, der wichtige Informationen bündele. „Nach jeder Heimbegehung wird ein Bericht erstellt, den Ihnen jede Einrichtung gern vorlegt.“ Letztendlich liege es im eigenen Interesse der Einrichtungen, sich und ihre Leistungen vorzustellen. Dazu gehörten immer auch Qualitätskriterien.

Dienstpläne wurden überprüft

Laut Sozialministerium sollen jährlich 50 Prozent der Einrichtungen pro Jahr überprüft werden. Die Heimaufsicht kann auf Prüfungen verzichten, wenn ein Nachweis einer anderen Kontrollinstanz vorliegt. In Sachsen gibt es derzeit 1058 stationäre Einrichtungen, davon findet in 690 vollstationäre Dauerpflege statt. 2020 führte die Heimaufsicht nach Angaben des Sozialministerium lediglich 141 wiederkehrende Prüfungen und 79 anlassbezogene Prüfungen durch. Eine abschließende Auswertung der Prüfungen 2021 liege derzeit noch nicht vor, hieß es aus Dresden.

Zusätzlich habe die Heimaufsichtsbehörde ab Oktober 2021 eine umfangreiche Überprüfung der Personalkennzahlen aller Einrichtungen im Anwendungsbereich des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz an Hand einer Stichtagsmeldung durchgeführt. Diese enthielt im Wesentlichen die Abforderung und Auswertung von Personalunterlagen sowie Dienstplänen über einen Zeitraum von drei Monaten hinweg. Bei deutlichen Unterschreitungen der personellen Mindestvorgaben sei die Heimaufsichtsbehörde tätig geworden.

Insgesamt musste das Prüfgeschehen wegen Corona sieben Monate lang umgestellt werden. Die Heimaufsichtsbehörde habe dabei überwiegend notwendige anlassbezogene Prüfungen durchgeführt. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr ein Schwerpunkt gewesen. „Gründe dafür waren vor allem ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen, vor allem von Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner“, so das Ministerium. Seit September 2021 sei die Heimaufsicht zu annähernd normalen Prüfungen unter Pandemiebedingungen zurückgekehrt.

„Pflegeheime mit Defiziten erkennen“

Die Bertelsmann Stiftung hatte Sachsen bei Vorlage der „Weissen Liste“ vorgeworfen, die Qualität der Pflegeheime im Freistaat unter Verschluss zu halten. Damit aber würden Menschen, die auf der Suche nach einem geeigneten Pflegeheimplatz für sich oder Verwandte sind, entscheidende Informationen vorenthalten. Hinzu komme, dass durch die Pandemie in allen Bundesländern die Vor-Ort-Einsätze der Aufsichtsbehörden monatelang unterbrochen waren, weshalb Datenlücken entstanden seien.

Bertelsmann-Vorstand Brigitte Mohn sagte: „Die Auswahl eines Pflegeheims ist eine Lebensentscheidung.“ Die Bundesländer müssten deshalb dem Informationsbedarf stärker als bisher nachkommen. Gleichzeitig würde auf diesem Weg die gute Arbeit der vielen Pflegekräfte öffentlich sichtbar. „Umgekehrt sollte es aber auch möglich und erlaubt sein, die Pflegeheime zu erkennen, bei denen Defizite bestehen.“

Ergebnisse nur in sechs Bundesländern

Sachsen ist allerdings nur eines von zehn Bundesländern, in denen dies so gehandhabt wird. Nur Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin veröffentlichen Ergebnisse, in Baden-Württemberg und Hessen müssen sie durch die Pflegeheime selbst veröffentlicht werden. „Das Pflegeheim als gefährlichster Ort für hochbetagte Menschen in der Corona-Krise bleibt eine Blackbox“, rügt der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch.

Von Roland Herold