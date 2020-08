Dresden

Wenn am 31. August in Sachsen der Start ins neue Schuljahr erfolgt, werden die Schülerinnen und Schüler keine Maske mehr tragen müssen. Das erklärte am Dienstag Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) in Dresden bei der Vorstellung der neuen Corona-Allgemeinverfügung für Schulen, Horte und Kitas. „ Schülern und Lehrkräften wird aber das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts empfohlen“, so Piwarz. Diese Regelung gelte aber nicht für Eltern und alle anderen Personen, die nicht unmittelbar zur Einrichtung gehören.

Ungeachtet dessen könnten Schulen für sich aber eine Maskenpflicht anordnen. „Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in Schulen und Kitas ist es entscheidend, dass sich die Gesellschaft verantwortungsbewusst verhält“, machte Piwarz klar. Die Allgemeinverfügung tritt am 31. August in Kraft und soll bis zum 21. Februar 2021 gelten.

Anzeige

Wer sich allerdings innerhalb der zwei vergangenen Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf die Einrichtungen nur mit negativen Corona-Test betreten.

Weitere DNN+ Artikel

Nach einem Urteil im Eilverfahren können in Berlin zum dortigen Schulbeginn in dieser Woche alle Schulen ohne den Mindestabstand von 1,5 Metern öffnen. Auch, wenn dieser laut Robert-Koch-Institut in der Öffentlichkeit im Kontakt mit anderen Menschen noch einzuhalten ist, urteilte das zuständige Verwaltungsgericht. Zuvor hatten bereits im Juni zwei Gerichte in Thüringen und Sachsen-Anhalt entschieden, dass der Unterricht ohne Mindestabstand in Grundschulen rechtens sei.

Von Roland Herold