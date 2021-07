Leipzig

In Sachsen wird die Maskenpflicht im Einzelhandel ab diesem Freitag stark eingeschränkt. Sie soll nur noch gelten, wenn der Inzidenzwert über 10 liegt. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an: „Wenn Sie einkaufen gehen, brauchen Sie keine Masken aufzusetzen.“ An der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr will die Landesregierung aber festhalten. Derzeit liegen alle Landkreise und Städte im Freistaat unter dem Schwellenwert von zehn wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Fußball mit 25.000 Fans

Köpping kündigte auch an, dass es für Großveranstaltungen neue Regeln geben wird. Ab einem Inzidenzwert unter 50 sind Veranstaltungen mit der Hälfte der zulässigen Besucher, maximal aber bis zu 5000 Personen möglich. Voraussetzungen dafür sind ein personalisiertes Ticket, ein tagesaktueller Test und eine Maskenpflicht außerhalb des eigenen Platzes.

Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern sollen möglich sein, wenn der Inzidenzwert unter 35 liegt. Das betrifft auch Fußballspiele. Zwar gilt auch hier prinzipiell, dass nur 50 Prozent der zulässigen Plätze ausgeschöpft werden dürfen. Von dieser Regel kann aber im Rahmen eines Hygienekonzeptes abgewichen werden. „Das können die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden“, sagte Köpping.

Keine Impftermine mehr nötig

Zudem wird Corona-Impfen in Sachsen ab Mittwoch leichter. In den Impfzentren falle dann die Terminvergabe komplett weg, sagte die Ministerin. „Sie können einfach ins Impfzentrum gehen und werden geimpft.“ Man wolle das Impfen „noch leichter“ machen. Bislang galt die Regelung, dass man sich ab 14 Uhr in den Impfzentren ohne Termin impfen lassen konnte.

Die Sozialministerin begründete die Einführung der terminlosen Impfung in den Impfzentren unter anderem mit der Situation der Älteren. Viele hätten ihr gesagt, dass ihnen das bisherige Anmeldesystem zu kompliziert gewesen sei, so Köpping: „Ich habe in vielen Bürgergesprächen gemerkt, dass ein niedrigschwelliges Angebot eine wichtige Voraussetzung für den einen oder anderen ist, der sich noch nicht hat impfen lassen.“

Köpping attestierte Sachsen angesichts geringer Inzidenzwerte eine gute Entwicklung – das sei aber keine Selbstverständlichkeit. Die Delta-Variante greife um sich. Im Freistaat gebe es inzwischen 136 Hinweise und Nachweise zu dieser Variante. Die Ministerin appellierte an die Bevölkerung, vorsichtig zu bleiben. Wenn man einen guten Herbst haben wolle, müsse man sich impfen lassen.

Von Kai Kollenberg