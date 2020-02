Sachsen: Jeder fünfte Einpendler kommt aus dem Westen

Leipzig

Sachsen wird als Arbeitsort immer beliebter. Die Zahl der freien Stellen steigt und das lockt Arbeitskräfte an. Im vergangenen Jahr pendelten 128 455 Beschäftigte nach Sachsen – das ist ein neuer Rekord. Fast jeder 13. Beschäftigte im Freistaat ist heute ein Einpendler aus einem anderen Bundesland oder dem Ausland. Jeder fünfte Einpendler kommt mittlerweile aus den alten Bundesländern. Die Zahlen hat die Landesarbeitsagentur für die LVZ zusammengestellt.

So erfreulich der Anstieg auch sei, sagt Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur in Sachsen. Zur Wahrheit gehöre auch, dass die Zahl der Auspendler mit 140 583 auf einen neuen Höchststand gestiegen ist. Damit pendeln immer noch mehr Sachsen zum Arbeiten in andere Bundesländer, als Menschen von außerhalb im Freistaat einem Job nachgehen. Das Salto beträgt konkret 12128. Als positiv wertet es Hansen aber, dass die Schere deutlich zusammengeht.

35800 freie Stellen in Sachsen – die meisten unbefristet

Gegenüber dem Jahr 2014 sei die Zahl der Einpendler um 30700, die der Auspendler hingegen nur um 8690 gestiegen. Sachsen werde zunehmend attraktiver für Arbeitnehmer aus anderen Bundesländern. Aktuell gebe es rund 35800 freie Stellen – die meisten davon in Vollzeit und unbefristet. Hansen: „Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss es den Unternehmen gelingen, die Stellen zu besetzen.“

Ein entscheidendes Kriterium dafür seien gute Löhne, sagt Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). „Da haben wir im Freistaat an vielen Stellen noch großen Nachholbedarf.“ Das sehe er ganz deutlich bei den Gründen, die Auspendler angeben. Gute Bezahlung stehe an erster Stelle, erst dann folgen Karrierechancen und Arbeitszeitverteilung.

Lohnunterschied Ost-West beträgt 847 Euro

„Letztendlich entscheidet jeder selbst, zu welchen Bedingungen er arbeitet und welche Kompromisse er dafür eingeht“, ergänzt Hansen. Rechnerisch lohne sich pendeln allein wegen des Mehrverdienstes in westdeutschen Ländern unterm Strich nicht immer. „Etwa 847 Euro verdient man im Schnitt im Monat mehr, wenn man als Sachse in Westdeutschland arbeitet“, so der Landesarbeitsagenturchef. Gegenrechnen müsse man aber die Kosten des Pendelns. Sprich: doppelte Haushaltsführung, Fahrkosten, verlorene Zeit für Kinder und Familie. Als positiv wertet es Hansen, dass seit einigen Jahren die Zahl der Rückkehrer aus den alten Bundesländern gestiegen ist.

Die meisten sächsischen Auspendler arbeiten in Bayern (26 542), Sachsen-Anhalt (24 790) und Thüringen (16 820). Es folgen Brandenburg (16 820), Nordrhein-Westfalen (12 772) und Berlin (11105).

Mehr Pendler dank verbesserter Infrastruktur

Die meisten, die von außerhalb zum Arbeiten nach Sachsen fahren, kommen aus den benachbarten Bundesländern Sachsen-Anhalt (34 878) und Thüringen (21 802). Danach folgt schon das Ausland (21 268) – insbesondere pendeln viele Polen und Tschechen nach Sachsen, um hier einer Beschäftigung nachzugehen. Aus Bayern kommen 7130 Männer und Frauen.

Weite Wege zur Arbeit können mit nicht zu unterschätzenden Belastungen für die Gesundheit einhergehen und auch das Sozialleben beeinträchtigen. Darauf macht Joachim Ragnitz vom ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden aufmerksam.

Zahl der Auspendler nach Berlin so groß wie nach Bayern

Er hat sich deshalb die Pendlerströme nach Landkreisen angesehen. Auffällig sei, dass die Zahl der Auspendler aus Leipzig nach Berlin in etwa gleich groß ist wie die Zahl der Auspendler nach Bayern. „Viele der Sachsen, die nach Thüringen oder Berlin pendeln, profitieren von den schnellen Bahnverbindungen zwischen Leipzig und Erfurt beziehungsweise Berlin“, sagt der Wissenschaftler.

Das gelte natürlich umgekehrt auch für Bayern und Thüringer, die es nach Sachsen zieht. Außerdem pendelten viele Einwohner aus dem Vogtland und dem West-Erzgebirge über die Landesgrenze nach Bayern. Oft sei ihr Fahrtweg nicht weit. Ragnitz: „Insoweit ist es also gar nicht so dramatisch, wie man auf den ersten Blick denken möchte.“

Von Andreas Dunte