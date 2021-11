Leipzig

Warum gibt es ausgerechnet in Sachsen so viele Impfskeptiker, wo doch hier zu DDR-Zeiten die Impfpflicht herrschte? Diese Frage stellen sich derzeit viele. Besteht da etwa ein Zusammenhang?

Die Spurensuche beginnt mit einem Rückblick. An Schlangen beim Impfen kann ich mich noch gut erinnern. Da war ich noch Schülerin. Jede Klasse marschierte geschlossen zum Impfen. In der DDR geboren und aufgewachsen gehörte das Impfen für mich zu den notwendigen Übeln. Kein Kind lässt sich gern eine Spritze verpassen. Dennoch habe ich Impfverweigerer nicht erlebt, höchstens Angsthasen. Tut das weh? Auch meine Kinder habe ich regelmäßig vor Infektionen schützen lassen: Erst in der Mütterberatung, als sie ganz klein waren, danach beim Kinderarzt in der Sprechstunde, in der Krippe, im Kindergarten und später in der Schule. Immer wenn es nach dem Impfkalender Zeit wurde. Geimpft wurde gegen Tuberkulose, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf und Kinderlähmung, ähnlich wie in Westdeutschland. Nur war es hier Pflicht und dort eine Empfehlung.

Impfarzt kam in die Krippe

Blick in einen DDR-Impfausweis. Quelle: Anita Kecke

Einer der Impfärzte von damals ist Prof. Dr. Michael Borte, Mitglied der Sächsischen Impfkommission (Siko). Er wurde als junger Kinderarzt am Leipziger Universitätsklinikum von 1984 bis zur Wende immer mittwochnachmittags freigestellt, um eine Kinderkrippe zu betreuen. „Dazu gehörte, die Kinder zu untersuchen, wenn die Erzieherin etwa sagte, eines habe Fieber oder Ausschlag. Auch das Impfen war meine Aufgabe. Auf Elternabenden habe ich über die anstehenden Impfungen gesprochen, alle Fragen beantwortet. Und ich muss sagen: Die Resonanz war immer positiv“, erinnert sich der 67-Jährige, der heute das Immundefektzentrum des Leipziger Klinikums St. Georg leitet.

„Das Impfen gehörte zum Leben dazu. Es war eine Selbstverständlichkeit“, blickt Borte zurück. Aber er verweist auch darauf, dass vor jeder Impfung von Kindern zu DDR-Zeiten eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen musste. Fehlte diese, wurde das Kind nicht geimpft. Wie oft kam das vor? „Nicht sehr häufig“, sagt der erfahrene Impfarzt. Musste er das weitermelden? Nein, wenn keine Erklärung vorlag, habe er das Kind nicht geimpft. „Wir hatten ja generell eine Durchimpfungsrate von über 90 Prozent. Das reichte für die Herdenimmunität, also auch für die, die sich nicht impfen lassen konnten oder wollten“, erklärt er. Die Nebenwirkungen von Impfungen seien auch zu DDR-Zeiten erfasst und untersucht worden, weiß er aus Erfahrung, auch wenn sie in der Öffentlichkeit nie so breit diskutiert wurden wie heute. Er erinnert sich, dass es bei einem sogenannten „Vollkeimvakzin“ gegen Keuchhusten zum Teil heftige Reaktionen gab. Dieser Impfstoff sei dann deutlich verbessert worden.

Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Quelle: André Kempner

Als Beispiel für eine erfolgreiche Impfung nennt Borte die Einführung der Schluckimpfung gegen Kinderlähmung in der DDR 1960; ein Jahr später gab es nur noch vier Fälle. In Westdeutschland, wo die Impfung erst 1962 eingeführt wurde, erkrankten 1961 noch fast 4700 Kinder daran.

Nach der Wiedervereinigung wurde nur in einem Fall eine Impfpflicht eingeführt: Das war erst im Jahr 2020 die gegen Masern für alle nach 1970 geborenen Bürger, die in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten oder dort betreut werden. „Wenn ich bedenke, dass es zwischen 1989 und 2018 genau 57 Masern-Tote gab und wir dennoch eine bundesweite Impfpflicht eingeführt haben … Heute haben wir inzwischen fast 100 000 an oder mit Covid-19 Verstorbene. Da spricht doch vieles auch für eine Impfpflicht in dieser Pandemie“, resümiert der Professor.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum sich in Sachsen mehr als in anderen Bundesländern der Corona-Impfung verweigern, lässt Borte fast verzweifeln. „Da ist das Solidaritätsgefühl verloren gegangen“, sagt er. Die Politik habe sich viel zu früh festgelegt, dass es keine Impfpflicht gegen Corona geben werde. Allen voran Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Er versteht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht, der „ausgerechnet jetzt, wo die Infektionszahlen dramatisch ansteigen“ die epidemische Lage für beendet erklären will. „Das Hin und Her in der Politik schafft Misstrauen und verunsichert die Bürger“, sagt Borte.

Sachsen besonders skeptisch

Holen wir jetzt die in der DDR fehlende Debatte über Nutzen und Schaden des Impfens, über die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen von Impfstoffen nach? „Die heutige Impfskepsis gegenüber den Corona-Vakzinen hat nichts zu tun mit der DDR“, sagt Matthias E., der zur Wende elf Jahre war und in Leipzig aufwuchs. Die Sachsen seien gegenüber allem, was von der Regierung komme, egal ob Bund oder Land, besonders skeptisch, findet der 43-jährige studierte Informatiker. Aus gutem Grund meint er: So hätte die Politik seinerzeit versprochen, die Finanzkrise koste nichts, was nicht stimme. Auch die Flüchtlingskrise ließe sich gut bewältigen, weil vor allem Fachkräfte kämen, was ebenfalls nicht stimme. Und die Klimakrise ließe sich angeblich kostenneutral bewältigen, was er bezweifle. Auch in der Pandemie habe es viel Verwirrung von Seiten der Politik gegeben.

So habe Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor etwa anderthalb Jahren gesagt, dass es absurd und bösartig sei zu behaupten, „dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren“. Das werde aus seiner Sicht nun durch die 2G-Regelung zumindest infrage gestellt. „Daher gibt es hier ein gesundes Misstrauen“, meint der Leipziger. Er lasse sich nicht impfen, weil er von der Wirkung der Corona-Impfstoffe nicht überzeugt sei. „Ich halte mich an alle Hygieneregeln, aber ich werde als Ungeimpfter für alles verantwortlich gemacht“, ärgert er sich. Er räumt aber auch ein, dass bei den Sachsen in puncto Impfen vielleicht auch eine gewisse Bockigkeit dazukäme nach dem Motto: „Jetzt erst recht nicht!“

Professor Dr. Raj Kollmorgen, Soziologe an der Hochschule Zittau/Görlitz, hat all diese Argumente schon mal gehört. Auch für den 1963 in Leipzig geborenen Wissenschaftler war das Impfen in der DDR eine große Selbstverständlichkeit. „Das hängt auch mit den damals herrschenden autoritären Strukturen zusammen. Es war die Anordnung der Staatsmacht“, sagt er. „Aber es sind nicht alle wie die Schafe zur Schlachtbank gegangen. Es gab auch eine Einsicht, was Seuchen anrichten können.“ Zudem sei das Impfen gut organisiert gewesen, zum Teil über die Schulen und Kindereinrichtungen. Darin sieht er auch einen der Gründe, dass heute weniger zum Impfen gehen, „weil sie das schlecht in ihren Alltag integrieren können“.

Prof. Dr. Raj Kollmorgen forscht an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Hochschule Zittau/Görlitz unter anderem zum sozialen Wandel. Quelle: privat

Impfverweigerer auch in der DDR

Er kenne aber auch Impfverweigerer aus der DDR-Zeit, „die das meist aus religiösen Gründen nicht wollten, sie kamen unter anderem aus freikirchlichen Gemeinden, es könnten Zeugen Jehovas gewesen sein“, versucht er sich zu erinnern. „Es gab aber auch Verweigerer aus sachlichen Gründen, die nicht an die Wirkung des Impfstoffs glaubten oder Angst vor Nebenwirkungen hatten.“ Und er weiß: „Das wurde vom Staat natürlich nicht hingenommen. Die wurden einbestellt, mussten sich rechtfertigen, auch Sanktionen drohten“, sagt er. Aber die allermeisten hätten sich wie selbstverständlich impfen lassen.

Einer, der ganz genau weiß, wie damals mit Impfverweigerern umgegangen wurde, ist Prof. Dr. Siegwart Bigl. „Einmal im Jahr wurden drei bis vier Impfverweigerer, das waren wirklich wenige, vom Bezirksarzt zum Gespräch eingeladen. Ich war mit dabei, habe mit ihnen gesprochen“, erinnert sich der frühere leitende Hygiene-Arzt im Bezirk Karl-Marx-Stadt im Gespräch mit der LVZ. Meist waren es religiöse Gründe, etwa bei den Zeugen Jehovas, bestätigt auch er. „Die meisten ließen sich von der Impfung überzeugen“, berichtet er. Ganz wenige hartnäckige Impfverweigerer seien dann aber zum nächsten Gespräch nach Berlin weitergeschickt worden. An Geldstrafen kann er sich nicht erinnern. Bigl (82) hat nach der Wende die Sächsische Impfkommission aufgebaut und war von 1991 bis 2008 ihr Vorsitzender. Dass gerade heute in Sachsen die meisten Impfskeptiker zu Hause sind, betrübt auch den langjährigen Vorkämpfer für das Impfen.

Vier Gründe für Impfskepsis

Bei der Suche nach Antworten auf die gerade in Sachsen verbreitete Impfskepsis greift der Zittauer Soziologe Kollmorgen zurück in die Geschichte und sieht mehrere Gründe:

Erstensnennt er den Urbanisierungsgrad und insgesamt die Sozialstruktur im Freistaat, wo die ländlichen Räume eher kleinstädtisch geprägt seien. „In diesen Räumen haben wir es bis heute mit einem Aderlass durch die starke Abwanderung junger, vor allem gebildeter, Menschen zu tun. Damit fehlen in den kleinstädtisch geprägten Milieus diejenigen, die staatlichen Institutionen eher vertrauen, die neuen Entwicklungen offen gegenüberstehen. Viele Menschen in den ländlichen Sozialräumen neigen zu Misstrauen gegenüber Experten und Erkenntnissen, die bisherige Positionen und Überzeugungen infrage stellen.“

„Zweitens“, so Kollmorgen, „haben wir es in Sachsen und auch in Teilen Sachsen-Anhalts und Thüringens mit einer Grundmentalität zu tun, die die Obrigkeit skeptisch sieht. Es existiert eine populistische Grundstimmung, die sich gegen staatliche Vorschriften richtet, ob beim Hausbau, beim Konsumieren oder in der Schule. Kein Wunder also, dass Sachsen den höchsten Anteil an Privatschulen in ganz Deutschland aufweist.“

Drittenssieht er eine gewachsene Protesthaltung gegenüber der Politik seit 1990. Eine der Ursachen sei die industrielle Leuchtturmpolitik, die an den ländlichen Regionen und den kleinen Gemeinden vorbeigegangen ist. „Auf dem Land haben wir in Sachsen eine Sozialstruktur mit einem größeren Anteil von kleinen Gewerbetreibenden und Selbstständigen. Gerade Großunternehmen fehlen weitgehend.“ Dieses „neue und alte Besitzbürgertum“, wie Kollmorgen es nennt, habe die Erfahrung gemacht, vom Staat besonders geschröpft worden zu sein. „Diese Menschen sehen sich eher als konservativ an und haben sich bis vor fünf oder zehn Jahren politisch bei der CDU aufgehoben gefühlt.“ Dann hätten sie aber zunehmend das Gefühl gehabt, dass die CDU ihre Interessen nicht mehr vertrete, sondern einfach weitermache wie bisher oder gar nach links rutsche. „Für die AfD war das ein gefundenes Fressen“, schätzt der Soziologe die Lage ein. „Deshalb sehe ich in der erheblichen Impfverweigerung eine Mischung aus längerer kultureller Prägung und politischem Protestverhalten. Dabei haben viele der Älteren die Grundskepsis gegenüber staatlichen Eingriffen aus der DDR-Zeit übernommen“, analysiert er. Es gehe darum, sich dem Staat fernzuhalten und im Konfliktfall entgegenzustellen. Kollmorgen sieht diese Haltung aber zum Beispiel auch in Bayern verbreitet, wie es generell in Sachen Impfskepsis nicht nur eine Ost-West-Differenz, sondern auch ein Nord-Süd-Gefälle gebe.

Denvierten Grund macht Kollmorgen in den Fehlern der Politik während der Pandemie aus. „Da hieß es, sobald ein Impfstoff da sei, werde alles gut. Es werde niemals einen Druck auf Ungeimpfte geben. Ob die Schulschließungen die richtige Lösung waren, steht auch dahin, viele fühlten sich ein- oder ausgesperrt“, zählt er auf. „Die Impfskeptiker verdrängen zudem die schweren Corona-Fälle, bewegen sich vielfach in ihrer sozialen Blase und lassen nur Meinungen zu, welche ihre stärken.“

Und nun? Lassen sich Impfgegner jetzt noch überzeugen? „Ich bin da auch ratlos“, gibt der Soziologie-Professor zu. Die größte Chance sieht Kollmorgen noch auf der technischen Ebene, indem direkt auf die Leute zugegangen werde, sie Impfangebote vor Ort bekommen. So wie es mit den mobilen Impfteams geschieht. „Damit könnten vielleicht noch 10 bis 30 Prozent der Impfskeptiker erreicht werden“, lautet seine Prognose. Bei den anderen sei die Verweigerungshaltung verhärtet. Aber auch für diese Gruppe habe er noch eine Empfehlung: Eine Wir-Haltung erzeugen, bei der die Impfgegner sich selbst mit ihren Interessen und Überzeugungen zurücknehmen für die Gemeinschaft. Das müsse eine moralische Verpflichtung ohne Belehrung sein. In Portugal und Dänemark sei das gelungen. Das hätte eigentlich schon viel eher passieren müssen, räumt er aber ein. „Jetzt wird das nur noch bei wenigen gelingen. Aber es ist einen Versuch wert.“

Von Anita Kecke