Leipzig

Gefühlt ist es ja vielen schon klar gewesen, doch jetzt gibt es auch den statistischen Beweis: Die Corona-Pandemie in Sachsen wirkt sich „positiv“ auf andere Erkrankungen aus. Bei vielen Infektionskrankheiten gab es 2020 einen deutlichen Rückgang. Darüber informierte am Donnerstag die DAK Gesundheit unter Verweis auf Daten des Robert Koch-Instituts ( RKI. ) Für die Analyse wurden Zahlen von meldepflichtigen Krankheiten und Erregern wie Grippe, Masern, Tuberkulose, Windpocken und Noroviren berücksichtigt.

Hygieneregeln wirken sich positiv aus

Der Rückgang der Infektionskrankheiten zeigt, dass die Hygienemaßnahmen teilweise auch die Übertragung anderer gefährlicher Krankheiten verhindern“, sagte Christine Enenkel, DAK-Chefin in Sachsen. Aber auch Maßnahmen wie Homeoffice, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen hätten die Übertragung verschiedener Erreger eingedämmt und damit insgesamt einen positiven Einfluss. so Enenkel. Während 2019 in Sachsen noch mehr als 8000 Norovirus-Infektionen gemeldet wurden, waren es ein Jahr später nur noch rund 3200. Bei den Windpocken sank die Zahl von knapp 1800 auf 840. Für die Grippe wurde 2020 ein Rückgang um knapp zwölf Prozent verzeichnet – von knapp 23 000 Fällen auf rund 20 300.

Apotheken mit vollen Lagern

Die Tendenz rückläufiger Grippe-Erkrankungen trifft auch die Apotheken im Freistaat. „Die Nachfrage fehlt, das spüren wir überall “, sagte Friedemann Schmidt, Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer, der LVZ. Weil die Apotheken bereits im Frühjahr ihre Grippe-Kontingente ordern mussten, gebe es jetzt sehr volle Lagerbestände. „Wir sitzen auf den Produkten. Vor allem Hustenmittel werden kaum nachgefragt, da sich keiner mehr zu husten traut“, sagte Schmidt, der mit seiner Frau die Seume-Apotheke in Leipzig führt. Die Pandemie lehre die Menschen auch Hygiene, das sei das Gute daran. Leipzigs Chefinfektiologe Prof. Christoph Lübbert hatte in einem LVZ-Interview schon auf diesen Zusammenhang hingewiesen. „Weil die Corona-Maßnahmen die Influenza-Übertragungswege weitgehend kappen, gelingt es uns wahrscheinlich immerhin, diesen ,Nebenschauplatz’ in diesem Winter in Schach zu halten“, sagte er.

Von André Böhmer