Dresden

Sachsens Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien wohl wieder mit medizinischen Masken in die Schule kommen müssen. Das Kultusministerium bestätigte am Dienstag auf Anfrage, dass es entsprechende Pläne gebe. Man könne nicht wissen, wo jede Schülerin oder jeder Schüler im Urlaub war und müsse auf die Situation reagieren, sagte ein Sprecher. Allerdings werde die Maßnahme nur an weiterführenden Schulen ergriffen. Ob auch im Unterricht eine Maske getragen werden muss, sei von der Entwicklung der Inzidenzwerte abhängig.

Streitpunkt: Coronatests in den Ferien

Das Thema Maskenpflicht war aufgekommen, nachdem ein internes Papier des Sozialministeriums mögliche Schritte aufgelistet hatte, um den Ausbruch einer vierten Coronawelle im Herbst zu verhindern. Dazu gehörte auch eine erneute Maskenpflicht in den Schulen. Das Papier sieht wieder eine Testpflicht für Schüler vor – „gegebenenfalls schon in den letzten Ferienwochen“. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) betonte nach der Kabinettssitzung am Dienstag, dass das eine Möglichkeit sei, die Schule nicht zu überlasten, „wenn am ersten Schultag alle zum Testen kommen“.

Kultusministerium plant Test erst ab Schuljahresbeginn

Das Kultusministerium nahm davon allerdings Abstand. Derzeit plane man keine Tests in den Ferien, hieß es. Nach den Ferien sollten die Kinder an den Grund- und weiterführenden Schulen aber zweimal die Woche getestet werden. Die Sozialministerin brachte sogar drei verpflichtende Tests pro Woche ins Gespräch: „Wenn wir merken, dass die Inzidenzen sehr stark nach oben gehen, dann muss man sich vielleicht auch dreimal testen“, sagte Köpping.

Von Kai Kollenberg