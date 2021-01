Dresden

Bei der Lernplattform für Schulen, Lernsax, hat es am Dienstag erneut Störungen gegeben. Ursache sei ein technisches Problem im Rechenzentrum, Kapazitätsprobleme gebe es jedoch nicht, teilte das Kultusministerium in Dresden am Dienstag mit. Zudem sei am Montag ein Hackerangriff auf die Plattform abgewehrt worden. Zunächst hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet.

Lernsax ist vor allem während der Corona-Pandemie für Schüler und Lehrer eine wichtige Kommunikationsplattform, auf der über das Internet Informationen ausgetauscht werden, Unterricht erteilt wird und Lernstoff abgerufen werden kann. Es gab bei Lernsax schon mehrere Störungen, auch im ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres.

