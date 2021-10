Dresden

Die sächsische Landesregierung hat sich auf Eckpunkte der neuen Corona-Verordnung verständigt, die ab Donnerstag (21. Oktober) in Kraft treten soll. Vor allem für Weihnachtsmärkte, aber auch in Schulen soll es Erleichterungen geben – darauf einigte sich die Koalition bereits in der Vorwoche. Die neuen Regeln sollen nach der Sitzung des Kabinetts an diesem Dienstag (13 Uhr) mit der neuen Corona-Schutzverordnung beschlossen werden. Die LVZ stellt die wichtigsten Eckpunkte vor.

Maskenpflicht im Unterricht

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte es schon in Aussicht gestellt. Nun heißt es: Die Maskenpflicht im Unterricht soll ab 8. November fallen. Bisher gilt sie in Sachsen an weiterführenden Schulen ab einer Inzidenz von 35. Voraussetzung für ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht ist aber, dass die Vorwarnstufe in Sachsen nicht erreicht ist, also die Bettenauslastung mit Corona-Patienten in den Krankenhäusern niedrig ist (siehe Punkt Vorwarnstufe). Kultusminister Piwarz nannte den maskenfreien Unterricht eine „vertretbare Maßnahme“. Man habe auch von Lehrerseite gehört, dass das stundenlange Unterrichten mit Maske belastend sei.

Erhöhte Testfrequenz an den Schulen

Wie bereits nach den Sommerferien sollen die Schüler auch nach den Herbstferien am 1. November dreimal die Woche auf das Coronavirus getestet werden. Piwarz spricht von einer „Schutzwoche“: Man wolle auf diese Weise erkrankte Urlaubsrückkehrer schneller erkennen. Die Maskenpflicht im Unterricht wird in der ersten Woche nach den Ferien deswegen auch weiterhin gelten.

Weihnachtsmärkte und Bergparaden

Die Veranstalter von Weihnachtsmärkten und auch zahlreiche Kommunen hatten zuletzt den Druck auf die Landesregierung erhöht. Das Ziel: Weihnachtsmärkte sollten in diesem Jahr möglichst ohne Restriktionen stattfinden können. Die Landesregierung geht nun darauf ein. Landkreise und kreisfreie Städte sollen Ausnahmen für Weihnachtsmärkte und Bergparaden mit mehr als 1000 Zuschauern bei der 3G-Regel, bei der Kontakterfassung und bei den Besucher-Höchstgrenzen erlassen können. Dies ist aber nur möglich, falls die Vorwarnstufe nicht erreicht wurde.

Beim Eintreten der Vorwarnstufe müssen die Weihnachtsmärkte und Bergparaden aber nicht abgesagt werden: Sie sollen dann laut Landesregierung mithilfe von Absperrungen in Verweil- und Flanierbereiche eingeteilt werden. Als Verweilbereiche gelten beispielsweise das Areal vor einer Bühne oder Bereiche mit Essensständen, als Flanierbereiche Abschnitte mit Verkaufsständen. Falls nicht mehr als 1000 Besucher in einen Verweilbereich gelassen werden, kann dort auf die Maskenpflicht, die Kontaktnachverfolgung und die 3G-Regel verzichtet werden.

Veranstaltungen mit geringer Kapazität

Veranstaltungen unter 1000 Besuchern sollen künftig sowohl im Innen- und Außenbereich komplett ausgelastet werden, wenn Besucher bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 35 einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen negativen PCR-Test vorlegen.

2G-Optionsmodell

Bisher dürfen beim 2G-Optionsmodell nur maximal 5000 Gäste oder Zuschauer zugelassen werden. Diese Grenze soll mit der kommenden Verordnung fallen. Dann gäbe es keine Obergrenze mehr. Vor allem für Fußballvereine dürfte diese Regel interessant sein: Sie könnten ihr Stadion dann nämlich wieder komplett auslasten, wenn sie nur Geimpfte und Genesene hineinlassen. Bei RB Leipzig könnte ab dem Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain am 3. November die neue Regel greifen. Auch große Konzerte mit vielen tausend Gästen wären dann wieder möglich.

Vorwarn- und Überlastungsstufe

Bisher waren drei Werte für das Erreichen der Vorwarnstufe und der Überlastungsstufe entscheidend: Bei der Vorwarnstufe mussten 650 Betten auf den Normalstationen der Krankenhäuser oder 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sein. Zudem musste die Hospitalisierungsinzidenz den Grenzwert von sieben überschreiten. Bei der Überlastungsstufe waren es folgende Werte: 1300 Normalbetten beziehungsweise 420 Intensivbetten und eine Hospitalisierungsinzidenz von zwölf. Mit Stand Montag waren auf den Normalstationen 248 Betten auf den Normalstationen mit Covid-19-Patienten belegt, auf den Intensivstationen waren es 105.

Künftig soll nun für Ausrufung der Vorwarn- und der Überlastungsstufe allein die Bettenbelegung ausreichen. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) begründete dies damit, dass die Hospitalisierungsinzidenz ein sehr ungenauer Wert sei, der stark zeitverzögernd wirke. Die Belastung der Krankenhäuser zeige der Wert nur mit Verzögerung an: „Wir brauchen aber den Wert, der tatsächlich da ist.“

Modellprojekte

Bislang wurden Corona-Modellprojekte auf zwei Projekte pro Landkreis und kreisfreier Stadt beschränkt. Das soll aufgehoben werden. „Wir rechnen nicht damit, dass es jetzt Tausende von Modellprojekten gibt. Aber wir wollen die Möglichkeit eröffnen, wenn das in bestimmten Regionen notwendig wird“, sagte Ministerin Köpping.

Prognose

Sowohl Köpping als auch Piwarz appellierten an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Besonders Köpping äußerte die Sorge, dass die Coronasituation wieder dramatischer werde. Die Bettenbelegung in den Krankenhäuser ist laut Regierungsangaben aktuell höher als vor einem Jahr vor dem Ausbruch der zweiten Welle: Vor einem Jahr waren es 116 Patienten auf Normal- und 24 auf Intensivstationen. Die Krankenhauskoordinatoren der Regierung gingen davon aus, so Köpping, dass die Vorwarnstufe möglicherweise schon Anfang November erreicht werden könnte.

Die neue Corona-Schutzverordnung soll vom 21. Oktober bis zum 17. November gelten.

Von Kai Kollenberg und Robert Nößler