Sachsen: Die Seelsorge auf dem Lande dünnt aus

Riesa

Heiner Sandig hatte sich den Ruhestand verdient. Nach zwölf Jahren als Sachsens erster Ausländerbeauftragter und Landtagsabgeordneter der CDU beendete der evangelisch-lutherische Theologe 2005 seine Amtszeit. Mit seiner Frau Allmut hätte er sich in ihr Haus in Heidehäuser zurückziehen können, ein Flecken mit 25 Einwohnern nördlich von Riesa. Aber Heiner Sandig entschied sich anders, übernahm die Pfarrstelle, ehrenamtlich. Sonst wäre sie weggefallen – wie viele auf dem Land.

„Ich beziehe eine gute Pension“, sagt er. „Ich brauche kein Geld dafür.“ So ist Heiner Sandig heute, mit 75 Jahren, zuständig für acht Dörfer mit sechs Kirchen: Streumen, Marksiedlitz, Wülknitz, Lichtensee, Colmnitz, Peritz, Tiefenau. Wäre es gelaufen wie andernorts, hätte Martin Scheiter, sein Pfarrerkollege in Glaubitz, sich um dieses Gebiet kümmern müssen, zusätzlich zu seinen vier Orten.

Heiner Sandig Er wurde 1945 in Niederneuschönberg bei Olbernhau (Erzgebirge) geboren und wuchs dort auf. Aus politischen Gründen wurde er von der Erweiterten Oberschule (EOS) verwiesen, das Abitur legte er am Kirchlichen Proseminar in Moritzburg ab. 1963 bis 1968 studierte er an der Leipziger Universität evangelische Theologie, 1971 bis 1990 war er Pfarrer in Gröditz und Nauwalde (Kirchenbezirk Großenhain, unweit seines heutigen Wirkungskreises). Ende 1989 trat er in die CDU ein, wurde Anfang 1990 CDU-Kreisvorsitzender in Riesa und in den sächsischen Landtag gewählt. 1992 bis 2004 war er Sachsens erster Ausländerbeauftragter. 2009 schied er aus dem Landtag aus. Seit 2005 betreut er in der Vereinigten Ev.-Luth. Christuskirchgemeinde Zeithain als ehrenamtlicher Pfarrer den Seelsorgebereich um Streumen (8 Dörfer mit 6 Kirchen). Heiner Sandig ist verheiratet und hat drei Kinder, darunter die heute in Berlin lebende Dichterin Ulrike Almut Sandig.

Auch Nichtgläubige packen mit an

Um die 400 Menschen hier gehören der Kirche an. Das ist die amtliche Zahl. In der Wirklichkeit sind auf dem Land die Grenzen fließend. „In unserem Chor sind die meisten keine Kirchenmitglieder, selbst die Chorleiterin nicht“, erzählt Heiner Sandig. Leute ohne Taufschein übernehmen Kirchnerdienst oder erledigen Reparaturen. Und wenn in einer Kirche was zu bauen ist wie in den zurückliegenden Jahren in Streumen, packen viele mit an. „Die Kirche, sagen sie, gehört zu unserem Leben, auch wenn wir nicht zu ihr gehören.“

Sie engagieren sich da und dort, treten aber nicht ein. „Diesen Menschen machen wir es viel zu schwer, dazuzugehören.“ Statt der hohen formalen Schwelle, überlegt Heiner Sandig, brauchte es andere Möglichkeiten der Beteiligung: „Freundeskreise vielleicht.“

Jeden Sonntag hält er Gottesdienst, reihum in allen sechs Kirchen. Nie hat er mehr als ein Dutzend Zuhörer. „Aber die kenne ich eben alle.“

Denjenigen zum Beispiel, dem im Jahr zuvor die Frau gestorben ist und der nicht darüber hinweg kommt. Für solche Lebenssituationen kann der Pfarrer die passenden Worte finden. Doch die älteren Dorfbewohner werden weniger. Für zugezogene Jüngere gehöre Kirche nur selten noch zur Tradition.

Um Gottesdienste ist ihm weniger bange. Prädikanten, also theologisch ausgebildete Ehrenamtliche, könnten Lesegottesdienste halten. „Das Wichtigste aber ist Seelsorge.“ Heiner Sandig besucht Gemeindemitglieder immer zu ihren Geburtstagen, vor allem jene, die allein sind. Wegen Corona bietet er derzeit etwa halbstündige Gespräche per Telefon an. Nicht nur um Religiöses, auch um ganz Alltägliches gehe es da.

„Seelsorge ist Mitmenschlichkeit“, sagt er. „Das ist immer die Stärke der Kirche gewesen.“ Dabei müsste das nicht einmal Aufgabe ausschließlich des Pfarrers sein. „Solche Besuche könnte auch jemand mit Lebenserfahrung übernehmen, der offen für Menschen und deren religiöses Denken ist.“

Er selbst hört viele Fragen, die sie nicht loslassen: Angesichts der Erkenntnisse über Evolution, Naturwissenschaft und rasanter technischer Entwicklung – wo kommt da heute noch Gott vor? Wie glauben, wenn man zweifelt, ob es ihn gibt? Wie damit zurechtkommen, dass man sterben muss?

Doch so etwas käme in den Debatten kaum vor. Statt dessen werde gestritten über Organisationsformen und Verwaltung. Die Strukturreform, die derzeit in der sächsischen Landeskirche im Gange ist, hat den Weg in Richtung noch größerer Einheiten eingeschlagen. Zu Jahresbeginn ist die Christuskirchgemeinde Zeithain, zu der sein Gebiet gehört, Teil eines großen Verbundes von fünf Kirchgemeinden in der Region um Riesa geworden - 29 Kirchen und Kapellen, rund 1960 Christen.

Kirchen in der Region Anfang des Jahres haben sich fünf Kirchgemeinden um Riesa zu einer Region zusammengeschlossen. Diese reicht von Strehla im Westen, Hirschstein im Osten, Tiefenau im Norden bis Staucha im Süden. Sie umfasst 29 Kirchen und Kapellen; rund 1960 Mitglieder gehören dazu.

Territorium und damit Aufgaben wachsen, aber die Ansprüche der Mitglieder bleiben. „Das macht die Pfarrer traurig.“ Der Anteil an Verwaltung und Organisation nehme zu. „Sollte man in größeren Gebieten nicht einen hauptamtlichen Geschäftsführer anstellen?“, überlegt Heiner Sandig. Damit Pfarrerin oder Pfarrer wieder mehr Zeit hätten für die eigentliche Aufgabe: die Seelsorge. Bei der rund eine halbe Million Euro teuren Sanierung der Kirche im benachbarten Streumen, die seit vier Jahren läuft, kann sich Pfarrer Sandig immerhin auf einen Kreis kundiger Bauleute verlassen. Innen haben sie zuletzt Fußboden und Altarraum erneuert.

Neu gestalteter Altarraum der evangelischen Kirche in Streumen. Quelle: Steffen Giersch

In die zwölf Kassetten oben an der Decke schrieben Schriftmaler Teile der Bergpredigt – mehr als 40.000 Buchstaben. Nicht übergroß. „Sonst wäre es Agitprop“, witzelt Heiner Sandig. Aber den Blick neugierig himmelwärts richten, sich in die Sätze vertiefen und über Grundsätze des Christentums in der Welt nachsinnen – dazu wollen sie einladen.

Gestalterisch hat die Gemeinde freie Hand. Die Kirche mit vorreformatorischer Vergangenheit hat ihr heutiges Aussehen vor über 270 Jahren bekommen. Von der historischen Einrichtung indes ist nichts erhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Sechzigern sei sie gründlich renoviert worden. Eigentlich gute Voraussetzungen, um etwas für die Zukunft zu schaffen, findet Heiner Sandig.

Die Wand des Altarraums ist bemalt mit Streifen in verschiedenen warmen Tönen von Gelb und Orange, die einander überlagern. Ein wenig erinnert es an Bilder von Lyonel Feininger. Nur noch eine feste Bankreihe wird es geben, ganz hinten. Ansonsten werden Stühle aufgestellt, auch Tische sind möglich. Außer Gottesdiensten werde man hier dann auch Familienfeste feiern können, erzählt Heiner Sandig. „Die Kirche soll das wichtigste Gebäude des Dorfes bleiben.“

Von Tomas Gärtner